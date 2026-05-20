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El País Ovación Fútbol

Boston River vs. O’Higgins por Copa Sudamericana: día, hora y dónde ver al Sastre intentar irse con un triunfo

El conjunto que dirige técnicamente Ignacio Ithurralde disputará su último partido como local en el certamen internacional y querrá sumar, por lo menos, sus primeras unidades.

El País
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20/05/2026, 03:40
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Marcelo Hornos festeja su gol para Boston River en Copa Sudamericana: el jugador más joven en convertir un gol en el torneo.
Marcelo Hornos festeja su gol para Boston River en Copa Sudamericana: el jugador más joven en convertir un gol en el torneo.
Foto: EFE

Boston River saldrá este miércoles con su vergüenza deportiva al Estadio Centenario con el propósito de despedirse de la Copa Sudamericana, por lo menos, con una victoria en su haber.

El Sastre disputará su último partido como local en el Grupo C de la Copa Sudamericana, ya que recibe a O’Higgins a partir de la hora 19:00 (ESPN 5 y Disney+).

Tras la caída 4-2 frente a Millonarios en el mítico escenario del fútbol uruguayo en la fecha pasada, Boston River se quedó sin chances de pelear por el segundo puesto. Ese sitio le permitía llegar a los playoffs del segundo certamen internacional más importante que organiza la Conmebol a nivel de clubes.

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El conjunto sastre está en la última posición del Grupo C sin unidades. Es por esto que buscará sumar una victoria en su penúltima presentación en la fase de grupos.

No obstante, las baterías del equipo de Ignacio Ithurralde están puestas en llevar a cabo un buen Torneo Intermedio y así sumar puntos con el afán de acceder a una copa.

Boston River vs. O’Higgins

Hora: 19:00.
TV: ESPN 5 y Disney+.
Estadio: Centenario.
Árbitro: Ivo Méndez (BOL).
Asistentes: Carlos Tapia y Rochard Orellana (BOL).
Cuarto: Christian Alemán (BOL).
VAR: Wilfredo Campos y Ariel Guizada (BOL).

Boston River: B. Antúnez; M. Rivero, M. Mancebo, I. Fernández, A. Aguirre; F. Dafonte, A. Amado, F. Muñoa; Y. González, F. Bonfiglio, L. Suhr. DT: Ignacio Ithurralde.

O’Higgins: O. Carabalí; F. Faúndez, N. Garrido, J. Movillo, L. Díaz; F. Ogaz, J. Leiva; F. González, B. Rabello, M. Sarrafiore; A. Castillo. DT: Lucas Bovaglio.

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