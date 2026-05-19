Cumpleaños agridulce del Canario: Monza clasificó a la final por el ascenso, pero erró un gol increíble

Estaba todo dado para que Agustín Álvarez Martínez tuviera un cumpleaños número 25 ideal, debido a que pudo marcar el gol de la victoria para su equipo, Monza, en la agonía del partido. Pero de forma poco creíble malogró una situación propicia que hubiese significado el tanto de la tranquilidad para acceder a la final por el ascenso a la Primera División del fútbol italiano.

Monza empataba 1-1 con Juve Stabia, ese resultado le servía al elenco del exjugador de Peñarol porque en la ida había ganado por 1-0. Por ese motivo, la visita se fue arriba con todo de cara a los últimos minutos del partido que se llevó a cabo en el Stadio Brianteo.

En ese contexto, el equipo locatario tuvo un contragolpe ideal para bajarle el martillo a la eliminatoria y sellar su pasaje a la final en busca de su pasaje a la Serie A de la temporada 2026-2027.

¡AGUSTÍN ÁLVAREZ SE PERDIÓ EL SEGUNDO PARA MONZA!



A los 94' el uruguayo erró en el mano a mano ante el arquero de Juve Stabia.#SerieBEnDSPORTS pic.twitter.com/kWXImI9bp2 — DSPORTS (@DSports) May 19, 2026

Luego de un centro al área por parte de la Juve Stabia, la defensa local despejó la pelota y le quedó al Canario para que emprendiera su carrera, solo, rumbo al área. Solo tenía enfrente al arquero Alessandro Confente. Parecía que iba a ser un gol cantado del uruguayo, aunque increíblemente lo falló. Lo que le dio una vida más al visitante.

Al final el elenco del uruguayo tuvo una alegría grande cuando Patrick Cutrone estampó el 2-1 final que significó su segundo gol en la noche. De esta manera, el Monza selló su pasaje al duelo decisivo por el ascenso a la Serie A.

Su rival saldrá del cruce entre FC Südtirol y Bari, que este viernes se disputará la revancha en el Estadio Druso, a la hora 15:00. Cabe destacar que el partido de ida entre estos dos equipo terminó igualado sin goles en el Stadio San Nicola di Bari.

Los números del Canario Álvarez Martínez

Agustín Álvarez Martínez es uno de los jugadores que pelea por meterse en la lista de 26 convocados de Marcelo Bielsa de cara a la Copa del Mundo 2026 en Canadá, México y Estados Unidos. Es por eso que el atacante uruguayo de 25 años intenta aprovechar las oportunidades que tiene.

En la actual temporada lleva disputados un total de 25 partidos, donde convirtió cuatro goles y brindó una asistencia.