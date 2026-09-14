Informe del mercado de Nacional: los US$ 800.000 invertidos en seis de las 10 altas y el dinero que ingresó

El día en el que Nacional presentó a Pablo Álvarez como su nuevo Gerente Deportivo en conferencia de prensa, el Bolso también publicó un informe detallado de lo que fue el mercado de pases. Los jugadores que llegaron, las ventas, las salidas a préstamo y los rescindidos al término de esta ventana y al detalle.

Lo que se invirtió, los porcentajes de fichas y cuánto dinero le ingresó al tricolor en aquellos futbolistas que no forman parte del plantel, al menos por un tiempo, en una iniciativa que no es nueva, pero que refleja una transparencia en un aspecto considerado importante para los hinchas de cada institución.

Sin ir más lejos, los fanáticos tricolores pudieron conocer de antemano que seis de las 10 incorporaciones que hizo Nacional llegaron tras una inversión de US$ 847.000 ya que cuatro de los futbolistas que se sumaron al plantel lo hicieron con la ficha en su poder o a préstamo.

El trabajo detallado indica que Tiziano Correa arribo a través de un préstamo con opción donde el Bolso invirtió US$ 150.000 en un 15% de su ficha, algo similar a lo ocurrido con Nahuel Gelos que lo hizo por US$ 40.000 pero adquiriendo un 35% del pase del exjugador de Miramar Misiones. La operación por Santiago Silva también fue con ese método, pero sin hacerse con parte de su ficha, pero sí abonando US$ 150.000 por un préstamo con opción.

Nacional compró la ficha completa de Alexis Martín Arias a cambio de US$ 85.000 y de Bruno Zuculini por US$ 362.000, así como también puso US$ 60.000 por el 60% de la ficha de Benjamín Núñez. Rubén Botta y Francisco Calvo llegaron libres, mientras que Alejandro Martínez y Gastón Martirena llegaron sin costo, pero a préstamo

Gastón Martirena con Nacional en el Estadio Campeón del Siglo. Foto: Ignacio Sánchez

La única venta que tuvo Nacional en este período fue la de Federico Bais que emigró a Al Shamal de Qatar luego que el club qatarí se hiciera con el lateral en una transferencia en la que al Bolso le ingresaron US$ 752.000. De todas maneras, recibió US$ 150.000 con el préstamo de Paolo Calione a Al Wakrah de Qatar

Bruno Arady (10% de vidriera), Facundo González (10%), Nahuel López (15%) y Renzo Sánchez (10%) se fueron a préstamo, mientras que salieron en la misma condición, pero sin porcentaje futuro para el Bolso los futbolistas Lucas Morales, Exequiel Mereles y Baltasar Barcia.

Conocida también es la situación de los seis futbolistas que rescindieron sus vínculos y hoy ya no forman parte del plantel como Gonzalo Carneiro, Jhon Guzmán, Rafael Haller, Nicolás López, Juan Pintado y Mauricio Vera.