Pablo Álvarez fue presentado como gerente deportivo de Nacional: "Voy a intentar hacer más grande al club"

Pablo Álvarez fue presentado este lunes como nuevo gerente deportivo de Nacional en una conferencia de prensa desarrollada en el Gran Parque Central. El exlateral tricolor retorna al club en el que se formó como futbolista para cumplir un nuevo rol. Como lateral derecho disputó un total de 115 partidos y se consagró bicampeón uruguayo en las temporadas 2011/2012 y 2014/2015. "Voy a intentar hacer más grande a Nacional", sostuvo Álvarez en conferencia de prensa.

"Primero me corresponde a lugar donde estuve, como Boston River. No es fácil que te den la posibilidad", esgrimió y añadió: "Uno que asume un desafío quiere crecer y más en su carrera. Esta oportunidad representa mucho y espero estar a la altura para intentar hacer más grande a Nacional".

Se refirió a cuál será su rol en la actual temporada. "Por el momento en el que llegó cuando uno define formar una estructura deportiva lo ideal es que el jefe no sea el último en llegar. Ahora voy a pasar por un momento de análisis para la siguiente temporada y aportando en el día a días. El fútbol se ha complejizado y requiere mucha intervención diaria".

Álvarez recalcó que "lo más importante es analizar para la temporada que viene". "No es solo eso, en el fútbol es muy importante el día a día, el rendimiento de los futbolistas depende de otros factores. Nacional requiere de la intervención de esos factores para mejorar sus rendimientos", manifestó.

Flavio Perchman, Pablo Álvarez y Ricardo Vairo en la prsentación del nuevo gerente deportivo de Nacional. Foto: Ignacio Sánchez.

El nuevo gerente deportivo de Nacional tiene un vínculo especial con el entrenador Daniel Carreño, ya que fue el técnico que lo hizo debutar en el primer equipo del elenco albo. "Este regreso se da de una manera particular porque fue Daniel el que me hizo debutar. Eso va a facilitar mi tarea y la de él", indicó.

Recalcó que tuvo algunas conversaciones con Sebastián Eguren, exgerente deportivo de Nacional, aunque sostuvo que le falta tener"una charla más profunda". Además, se refirió a algunas de sus metodologías para poder llevar a cabo su rol. "Tengo una forma de trabajar y creo que hay cosas buenas que se hicieron en el club. Hay que intentar hacer más grande a Nacional", narró.

A su vez, continuó: "Me gusta incluir a los profesionales que trabajan en el club. Eso contribuye a que Nacional siga creciendo. El fútbol es también como la vida, creo que es importante que todos se sientan parte. El orden también es una forma fundamental. Creo que la estructura deportiva sostiene al club, el director se encarga de establecer un modelo de como queremos seguir".

Pablo Álvarez fue presentado como nuevo gerente deportivo de Nacional. Foto: Ignacio Sánchez.

El arribo de Pablo Álvarez

Álvarez tenía contrato vigente en Boston River, donde se desempeñaba como director deportivo. Sin embargo, ni bien surgió el interés del Bolso en incorporarlo a su estructura deportiva, desde el Sastre le dejaron "manos libres" para resolver su futuro. Y terminó dejando el club con algunos logros importantes como haber alcanzado su primera clasificación a una fase de grupos de Copa Libertadores.

Álvarez fue pieza clave en el crecimiento del Sastre, que en los últimos años potenció su infraestructura con dos complejos deportivos: uno en Manga donde entrenan las divisiones formativas y otro en Melilla para la Primera e incluso la Sub 19 y Tercera División.