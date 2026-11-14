Fin de una era en la selección uruguaya femenina: Ariel Longo se va tras 10 años y fue anunciado Marcel Rauss

Después de una década al frente de la selección uruguaya femenina, Ariel Longo dejó de ser el entrenador de la Celeste y puso fin a un ciclo que comenzó en 2016. La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) confirmó este sábado que su sustituto será Marcel Rauss, actual director técnico de la Sub-20 y bicampeón uruguayo con Nacional.

La designación fue anunciada oficialmente por la AUF, que informó que Rauss asumirá la conducción del combinado mayor hasta marzo de 2027, aunque continuará trabajando al frente de la selección juvenil.

El entrenador estará a cargo de las próximas dos fechas FIFA: la primera se desarrollará entre el 24 de noviembre y el 5 de diciembre de 2026, mientras que la segunda tendrá lugar entre el 24 de febrero y el 7 de marzo de 2027.

Además, la AUF confirmó que el próximo lunes 16 de noviembre se conocerá la primera lista de futbolistas convocadas por el nuevo cuerpo técnico.

Ariel Longo y el final de una década al frente de Uruguay

La salida de Longo marca el cierre de uno de los procesos más extensos en la historia reciente de las selecciones uruguayas. El entrenador asumió la conducción de la selección mayor femenina en 2016 y participó en tres ediciones de la Copa América. Durante su gestión también estuvo vinculado a las selecciones juveniles, con las que consiguió resultados destacados.

Entre sus principales logros aparece la participación de Uruguay en el Mundial Sub-17 de 2018 y el tercer puesto obtenido en el Sudamericano Sub-20 de 2022. Sin embargo, uno de los resultados más importantes de su etapa llegó en 2025, cuando Uruguay alcanzó las semifinales de la Copa América Femenina disputada en Ecuador y terminó en la cuarta posición.

En aquella competencia, la Celeste superó la fase de grupos tras empatar 2-2 con Ecuador, caer 1-0 ante Argentina y conseguir dos triunfos: 1-0 frente a Perú y 3-0 contra Chile. En semifinales, Uruguay perdió 5-1 ante Brasil y posteriormente cayó por penales frente a Argentina en el encuentro por el tercer puesto, después de igualar 2-2 en el tiempo reglamentario.

Aquella actuación le permitió a la selección conseguir la clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima 2027, torneo al que Uruguay accederá por segunda vez en su historia, después de su participación en 2007.

El último torneo oficial de Longo al frente de la selección mayor fue la Liga de Naciones Femenina, competencia clasificatoria para el Mundial de Brasil 2027. Uruguay terminó su participación en junio de este año con seis puntos, producto de una victoria y tres empates. El último encuentro fue una igualdad 1-1 frente a Venezuela en el Estadio Centenario, con un gol de Pamela González.

Ariel Longo, entrenador de la selección de Uruguay de fútbol femenino. Foto: Conmebol.

¿Quién es Marcel Rauss, el nuevo entrenador de la selección uruguaya femenina?

El nuevo responsable de la Celeste cuenta con una trayectoria destacada en el fútbol femenino uruguayo, especialmente por sus últimos años al frente de Nacional. Rauss comenzó su recorrido como entrenador en el fútbol femenino del Colegio Inglés y posteriormente llegó a Montevideo City Torque, institución con la que consiguió el ascenso a Primera División y alcanzó el cuarto puesto del Campeonato Uruguayo.

Sus buenos resultados le permitieron dar el salto a Nacional, donde asumió en 2024 y consiguió dos títulos consecutivos del Campeonato Uruguayo femenino. En 2025, el equipo tricolor se consagró campeón de manera invicta, con apenas dos empates durante la temporada, ambos frente a Peñarol.

Después de conquistar el bicampeonato con Nacional, Rauss recibió el llamado de la AUF y en diciembre de 2025 fue designado entrenador de la selección Sub-20 femenina. Con ese combinado participó en el Sudamericano de Paraguay 2026 y posteriormente dirigió a Uruguay en los Juegos Sudamericanos de Rosario. Ahora tendrá la oportunidad de asumir la conducción de la selección absoluta, aunque mantendrá sus responsabilidades al frente de la Sub-20.

El cuerpo técnico que acompañará a Rauss

La AUF también confirmó los integrantes del equipo de trabajo que acompañará al nuevo entrenador durante las próximas fechas FIFA.

Emil Leibner e Ignacio Moreno serán los asistentes técnicos, mientras que Laura Blanco y Florencia Silva estarán a cargo de la preparación física. Walter Gómez continuará como entrenador de arqueras.

De esta manera, la selección uruguaya femenina comienza una nueva etapa después de diez años bajo la conducción de Ariel Longo, con un entrenador que viene de conseguir títulos a nivel local y que ya conoce la estructura de las selecciones juveniles.