El mercado de la Celeste: jugadores que cambiaron de club en este semestre con la cabeza puesta en Uruguay

“Siempre voy a estar dispuesto y con ganas de estar en la Selección. El hecho de haber venido a Genk es también en parte por eso. Y cuando me toque estaré con la mayor de las energías y de las ganas. Estoy pronto y cuando Diego Forlán me necesite, voy a estar a la orden”, afirmó Kevin Amaro sobre uno de los motivos de su salida de Liverpool para recalar en el fútbol europeo.

Es innegable que defender la camiseta de la selección uruguaya es el sueño de todo futbolista. Desde que da sus primeros pasos en una cancha de baby fútbol, la meta está puesta en algún día lucir la camiseta celeste y por eso muchas veces el mercado juega su rol, como lo confesó el exjugador negriazul en diálogo con La Mañana del Fútbol (El Espectador Deportes).

La liga en la que juega cada jugador o los minutos que suma inevitablemente afecta a la chance de vestir la casaca de las cuatro estrellas bordadas. Es por eso que en el mercado los futbolistas se juegan mucho y en la nómina que dio a conocer Diego Forlán en las últimas horas hay muchos que cambiaron de rumbo, seguramente con la cabeza puesta en la selección, más allá de la elección personal.

Hay casos que son importantes como, por ejemplo, el de José María Giménez. Capitán de la selección uruguaya, pero sin tanto ritmo en Atlético de Madrid, encontró en Deportivo La Coruña un equipo en el que sin duda alguna será un pilar. Otro zaguero de nivel que entra en ese grupo es Ronald Araujo. Al igual que Josema dejó el club que lo recibió hace muchos años, pero con la meta de encontrar en Liverpool los minutos que en Barcelona no estaba consiguiendo.

Unos metros más adelante aparece Facundo Bernal. El volante que tiene mucho futuro dejó el Fluminense para cumplir su sueño europeo en el Betis, donde cayó como anillo al dedo, con el agregado de que estando en el Viejo Continente la vidriera es aún más grande.

Si de Europa y de vidriera hablamos, otro que dio un salto importante fue Álvaro Rodríguez que dejó España para pasar a la poderosa Premier League de Inglaterra donde ahora defiende al Bournemouth.

Obligado a sumar minutos, Darwin Núñez también fue otro jugador que priorizó salir de su club para volver a jugar con regularidad y que eso no lo afecte en la Celeste, por eso abandonó Al Hilal para recalar en el Diriyah Club, de menor poderío deportivo, pero en el que tiene más oportunidades de decir presente con frecuencia.

Darwin Núñez celebra su primer gol con el Diriyah. Foto: @diriyahclub.

Más allá de esos casos hay muchos otros que también fueron transferidos buscando más minutos o un salto de calidad.

Santiago Mele dejó Monterrey y volvió a Argentina donde tan bien le fue, pero en esta ocasión para defender los colores de Independiente.

Kevin Amaro, que fue considerado a la Celeste jugando en Liverpool, dio el salto a Europa al pasar a defender al Genk de Bélgica.

Al cumplir un ciclo en Botafogo, Alexander Barboza pasó al siempre poderoso Palmeiras para conformar una zaga de temer con Gustavo Gómez, seguir compitiendo al más alto nivel y sin duda eso lo terminó posicionando, por ejemplo, entre los reservados de Diego Forlán para los amistosos donde podría debutar.

Sebastián Cáceres fue otro de los futbolistas que dio un salto de calidad al dejar América de México para pasar al fútbol español donde defenderá a Celta de Vigo.

Sebastián Cáceres presentado como nuevo jugador del Celta de Vigo de España. Foto: @rccelta.

Marcelo Saracchi, que después de salir campeón no continuó en Escocia y no tenía lugar en Boca Juniors, llegó a la MLS, una liga cada vez más competitiva en América donde defiende al Houston Dynamo.

Rodrigo Zalazar ya destacó en Sporting Braga, pero ahora tuvo la chance de pasar al Sporting CP en un millonario traspaso de 30 millones de euros que le permite jugar en un equipo que, por ejemplo, tiene participación en Champions League.

Diego Rossi pasó a Monterrey de México, tiene un gran presente y en los próximos días definirá su primer título internacional en Leagues Cup.

Luciano Rodríguez dejó el fútbol árabe y estar más cerca de la selección es uno de los motivos y por eso llegó al Cruzeiro de Brasil.

Agustín Martínez también retornó a Sudamérica, pero con la meta de renovar su ilusión de vestir la Celeste. Dejó el fútbol italiano para sumarse a Talleres de Córdoba.

Por último está el caso de Federico Viñas, un delantero al que México le calza a la perfección y que en Toluca demuestra su olfato goleador.