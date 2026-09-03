La Sub 20 de Uruguay tiene los 18 convocados para los Juegos Odesur con Barboza, Dos Santos y dos del extranjero

Los Juegos Odesur a disputarse en Santa Fe van tomando forma y una de las disciplinas en las que participará Uruguay será fútbol masculino y en ella participará del Grupo B donde enfrentará a Venezuela, Argentina y Paraguay, esta última una selección a la que enfrentó en dos amistosos en los últimos días y cayó en ambos encuentros.

Ante la Vinotinto será el estreno el jueves 17 de setiembre desde las 14:00, mientras que ante la Albiceleste se medirá el sábado 19 de setiembre a las 14:00. Por último cerrará la serie el lunes 21 de setiembre cuando desde las 10:00 choque ante las selección guaraní.

Para esa competencia, el cuerpo técnico tendrá la novedad de que no estará encabezado por Diego Forlán —técnico de la Sub 20— sino que lo hará Santiago Espasandín, uno de los ayudantes de Cachavacha que en esa misma época estará al frente de la selección mayor de Uruguay en los amistosos por Asia.

Con la competencia de los Odesur cada vez más cerca, Espasandín definió la lista de futbolistas con los que contará y que tiene nombres interesantes. Entre ellos hay dos futbolistas que llegan desde el extranjero teniendo en cuenta que dirá presente el arquero Axell Amaral, que defiende a la Sub 21 de Al Ain de Emiratos Árabes Unidos y también Lautaro Ultra que acaba de dejar Oriental de La Paz para ser nuevo futbolista de Dinamo Zagreb.

Entre los nombres destacados también aparecen jugadores como Brian Barboza y Julio Daguer (Peñarol), Agustín Dos Santos y Luciano González (Nacional), Yury Oyarzo (Racing), Facundo Aristegui (Boston River) y Alan Torterolo y Lautaro Navarro (Defensor Sporting).

Lista de convocados de Santiago Espasandín para los Juegos ODESUR 𝘀𝘂𝗯-𝟮𝟬 📋 pic.twitter.com/MEMKvgRFfl — Selección Uruguaya (@Uruguay) September 3, 2026

Los convocados de la Sub 20 de Uruguay para los Juegos Odesur:

Arqueros: Axell Amaral (Al Ain - Emiratos Árabes Unidos) y Felipe Ortíz (Deportivo Maldonado).

Defensas: Luciano Rodríguez (Nacional), Brian Barboza (Peñarol), Rodrigo Alvez (Peñarol), Benjamín García (MC Torque), Yury Oyarzo (Racing) y Román Clematte (Nacional).

Volantes: Julio Daguer (Peñarol), Lautaro Ultra (Dinamo Zagreb - Croacia), Mateo Soria (Nacional), Luciano González (Nacional), Agustín Dos Santos (Nacional), Estevan Pereyra (Peñarol) y Facundo Martínez (MC Torque).

Delanteros: Facundo Aristegui (Boston River), Alan Torterolo (Defensor Sporting ) y Lautaro Navarro (Defensor Sporting).