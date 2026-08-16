Kevin Amaro se va a Bélgica en una transferencia que según Palma permitirá "comprar el techo" del Nuevo Belvedere

En medio de la colocación de la piedra fundacional del Nuevo Estadio Belvedere, el presidente de Liverpool, José Luis Palma, confirmó la venta del lateral derecho Kevin Amaro al Genk de Bélgica.

La operación, cerrada tras intensas negociaciones en las que contó con la colaboración del abogado Adrián Leiza, le reportará un ingreso económico clave a la institución negriazul, cuya ganancia será destinada directamente a "comprar el techo" del Nuevo Estadio Belvedere. "Da de sobra", agregó en su discurso.

"Ayer tensé mucho una piola con la transferencia de Kevin Amaro. Fui todo el día yendo y viniendo con la colaboración de Adrián Leiza con el contrato. Se firmó hoy", expresó Palma durante el evento.

Amaro, de 22 años, fue parte del proceso de la selección uruguaya aunque sin citación al Mundial, deja el club tras cuatro años en primera tras 103 partidos, dos goles y nueve asistencias. Debutó en agosto de 22 y se consagró Campeonato Uruguayo 2023, alzó dos Supercopas Uruguayas y ganó un Apertura, un Intermedio y un Clausura.

En cuanto a las condiciones económicas de la transacción, el acuerdo se estructuró bajo una base sólida de 3.400.000 de dólares, a los que se suman otros 550.000 sujetos a variables por rendimiento que el jugador podría alcanzar en el futuro. Además, como parte del entendimiento alcanzado, el club uruguayo se aseguró mantener un 20% de plusvalía sobre una eventual futura transferencia, garantizando así un ingreso extra ante un posible nuevo movimiento del futbolista en el mercado europeo.

Con este ingreso, el Liverpool da un paso fundamental hacia la modernización de su casa, volcando los recursos obtenidos por el talento de sus divisiones formativas directamente en la infraestructura que busca elevar los estándares de su Estadio Belvedere.