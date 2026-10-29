El fútbol argentino cambia su formato en 2027: todos contra todos, siguen 30 clubes y el voto en contra de River

El fútbol argentino volverá a tener un nuevo cambio de cara a la temporada 2027, habrá 30 equipos pero en esta oportunidad si jugarán todos contra todos. Solo un club votó en contra de esta propuesta y fue River Plate.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sostendrá los 30 equipos y aplicará una especie de sistema mixto: habrá una tabla general en la que todos se enfrentarán entre sí a lo largo del año, pero seguirán existiendo el Torneo Apertura y el Torneo Clausura, cada uno con su propio campeón.

El proyecto ya había sido analizado anteriormente en la Liga Profesional y volvió a tomar fuerza por impulso de Carlos Anacleto, presidente de Gimnasia La Plata. La propuesta llegó a la reunión con el visto bueno del presidente de la AFA, Claudio Tapia, y la única voz disidente fue la de River.

Desde el club Millonario valoraron los cambios, aunque volvieron a marcar que no están de acuerdo con un certamen de 30 equipos. Tapia respondió que la cantidad de participantes ya fue discutida varias veces y sostuvo que “nadie quiere 10 descensos”. Luego consultó en dos oportunidades si algún dirigente estaba de acuerdo con reducir el número de equipos y ninguno levantó la mano.

El nuevo formato

Thiago Cardozo, campeón del Apertura argentino con Belgrano, y su hijo. Foto: @thiagocardozo_1

La idea era corregir dos desajustes de un formato que la propia AFA había aprobado en diciembre de 2024. El primero estaba relacionado con la tabla anual. Desde 2026, además de determinar la clasificación a las copas internacionales y uno de los descensos, esa clasificación también consagra a un campeón. Pero el sistema de dos zonas que se instauró en 2025 tenía un problema de base: los 30 clubes acumulaban puntos en una misma tabla pese a no enfrentar a los mismos adversarios. Así, un equipo podía tener rivales más accesibles que otro con el que después peleaba por el título, por una plaza en las copas o por evitar la pérdida de la categoría.

El segundo punto estaba en la clasificación a los playoffs. Los 30 equipos estaban repartidos en dos zonas de 15 y avanzaban los ocho primeros de cada lado, sin importar cuántos puntos hubieran conseguido en comparación con los integrantes de la otra. Así, podía ocurrir que el noveno de un grupo quedara eliminado pese a sumar más unidades que el octavo de la otra.

Para la temporada 2027 desaparecerán las dos zonas de 15 equipos para disputar los Torneos Apertura y Clausura. Los 30 clubes compartirán una misma tabla general y disputarán 30 fechas a lo largo del año. Cada equipo enfrentará una vez a los otros 29 y repetirá únicamente el clásico, por lo que completará 30 partidos.

La primera mitad del calendario corresponderá al Apertura. Después de la fecha 15 se cortará la tabla de ese torneo y los 16 primeros se clasificarán a los playoffs. La definición tendrá octavos de final y cuartos a un solo partido, con localía para el equipo mejor ubicado, mientras que las semifinales y la final se disputarán en cancha neutral. De esa instancia surgirá el campeón del Apertura.

Miguel Merentiel celebra su gol con Boca Juniors. Foto: AFP.

Después del receso comenzará el Clausura. El fixture se retomará desde la fecha 16 hasta la 30, aunque para ese torneo todos volverán a arrancar de cero. Es decir: los puntos obtenidos en las primeras 15 jornadas seguirán contando para la tabla anual, pero no se arrastrarán al Clausura.

Al cabo de la fecha 30, los 16 mejores del Clausura accederán a otra serie de playoffs, bajo el mismo sistema utilizado en el Apertura. Habrá entonces un campeón del Apertura, otro del Clausura y un tercer campeón: el equipo que termine primero en la tabla anual, formada por la suma de los puntos obtenidos en ambos torneos.

La clasificación a las copas y el sistema de descensos no sufrirán modificaciones. Finalmente, no prosperó la propuesta para que el tercero de la tabla anual se clasificara a la Copa Sudamericana y el noveno disputara el repechaje de la Libertadores. Nicolás Russo, presidente de Lanús, propuso sumar una promoción entre un equipo de Primera y otro de la Primera Nacional (la B del fútbol argentino), una posibilidad que será evaluada para 2028.

De esta forma, será cuatro los títulos que se darán el año que viene en el fútbol argentino: el Torneo Apertura, Torneo Clausura, Tabla Anual y el Trofeo de Campeones (en el que se enfrentan el campeón del Apertura contra el ganador del Clausura).

Con información de La Nación (GDA)