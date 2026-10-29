Nández es la primera baja de Forlán para los amistosos de Uruguay tras sufrir una lesión al inicio de un partido

Nahitan Nández se convierte en la primera baja dentro de la reserva de 42 futbolistas realizada por Diego Forlán, según informó El Espectador y confirmó Ovación este jueves. Debido a esto, el futbolista no estará disponible para disputar los próximos compromisos frente a Argentina en Buenos Aires ni ante República Dominicana en el Campus de Maldonado.

La causa de su ausencia se remonta a lo ocurrido el pasado 23 de octubre, cuando el uruguayo de 30 añós debió retirarse lesionado a los 18 minutos del partido que disputó su equipo, el Al-Qadsiah, ante el Al-Hilal. A raíz de esta molestia, el volante tampoco pudo decir presente unos días después, el 26 de octubre, en el encuentro frente al Al-Sadd de Qatar por la tercera jornada de la fase de grupos de la Champions de la AFC.

Tampoco estuvo convocado para el partido de hoy (15:00) ante Al-Riyadh por la liga árabe.

En el ámbito contractual, el club saudí ha acordado la extensión de su contrato hasta finales de 2029, asegurando la continuidad del uruguayo a largo plazo. No obstante, el anuncio oficial sobre esta renovación aún no se ha realizado.

Cuándo juega Uruguay la fecha FIFA de noviembre

Diego Forlán como entrenador de la selección uruguaya durante el partido amistoso ante India en Calcuta. Foto: AUF

Uruguay primero jugará ante Argentina, vigente bicampeón de la Copa América, el viernes 13 de noviembre. Si bien aún no está confirmado, todo indicaría que se disputaría en La Bombonera (el estadio de Boca Juniors).

El segundo será ante República Dominicana en el martes 17 de ese mes, a partir de la hora 20:30, en el Domingo Burgueño Miguel de Maldonado.

