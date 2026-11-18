El Chino Lasalvia protagonizó junto a La Nueva Escuela un jingle que se hizo viral, donde promociona a su lista, la 14, previo a las elecciones de Peñarol del 12 de diciembre.

Al candidato a presidente se lo ve bailando junto al Jona Suárez, vocalista de la banda, que canta una reversión de uno de los hits más conocidos del conjunto de plena uruguayo, "Tan Nervioso".

En el clip viral el cantante luce una remera alusiva a la lista 14 con su lema "los ojos del socio". La canción comienza entonando una voz en off que dice "dale Carbonero" y se ve a ambos protagonistas vitoreando la melodía como un tema de cancha.

"Sigo tranquilo con mis colores que llevo hasta el final, con toda mi gente y la hinchada te vengo siempre a alentar", comienza entonando el vocalista de La Nueva Escuela.

Lasalvia enseña sus tatuajes del club aurinegro en estrofas de la canción que hacen referencia a ellos: "Mirá en los tatuajes la historia que no se puede borrar".

El JINGLE de campaña del Chino Lasalvia.



Ft. La Nueva Escuela.



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"Cuando juega el Carbonero todo el barrio empieza a cantar: Tan Nervioso, a todos los tengo nerviosos, me dicen Chino, soy los ojos del socio. Tan Nervioso, a todos los tengo nerviosos, ay Carbonero, tu amor me tiene vicioso", entona el estribillo de la canción reversionada de La Nueva Escuela.

El cierre del jingle reversiona la frase de cabecera de La Nueva Escuela que dice: "La Nueva Escuela pa' rato", por: "La lista 14 pa' rato".

Los entrenadores de Lasalvia

Edgardo Lasalvia ya tiene nombres para el área deportiva. El exrepresentante de futbolistas contó que tiene en carpeta a Agustín Alayes y a Mariano Andújar para el cargo de director deportivo. Para dirigir al primer equipo, sus preferidos son Marcelo Méndez, hoy en Montevideo City Torque, y Jorge Fossati, actual entrenador de Liverpool.

“Tenemos dos directores deportivos en carpeta: Agustín Alayes y Mariano Andújar. Mis preferidos para DT son Marcelo Méndez y Jorge Fossati”, dijo Lasalvia este miércoles en diálogo con el programa Minuto 1 (Carve Deportiva).