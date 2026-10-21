Edgardo Lasalvia y su confesión: “Doy por terminada mi tarea como agente para dedicarme 100% a Peñarol”

Edgardo Lasalvia lanzó una confesión con respecto a su participación en las elecciones de Peñarol y es que dejará su labor como representante de futbolistas para poder dedicarse de lleno a la institución Mirasol. “Hoy doy por terminada mi tarea como agente para dedicarme 100% al club de mis amores, al club de nuestros amores”, señaló.

El Chino, como se lo conoce en el mundo del fútbol, utilizó sus redes sociales para hacer ese anuncio. “Carboneros y carboneras. Hoy Peñarol atraviesa un momento institucional muy complejo. Todos los que amamos este club sentimos lo mismo. Necesitamos un cambio de rumbo urgente”, sostuvo. Además, añadió: “Tengo la experiencia, las ganas y un equipo más que preparado para realizar este cambio”.

Entre sus planes mencionó que quiere un “Peñarol que vuelva a formar a los mejores jugadores del país, con tribunas llenas y en paz, para que la familia pueda disfrutar y ser parte de la fiesta”.

“Recuperando el protagonismo tanto en AUF (Asociación Uruguaya de Fútbol) como en Conmebol, siendo un club ordenado y con cuentas claras, pero sobre todo, abierto a todos. Un Peñarol que se mire con los ojos del socio”, puntualizó.

Con todos esos puntos, destacó lo siguiente: “Por eso me presento con la lista 14, para que Peñarol vuelva a ser ese gigante que supimos conocer. Te invito a acompañarnos. Vamos a trabajar hasta que todo sea como lo soñamos. Lista 14, ¡vamos Peñarol!”.

Caber destacar que este martes, tras el Consejo Directivo, se resolvió por unanimidad que las elecciones del club aurinegro se llevarán a cabo el sábado 12 de diciembre. En ese sentido, serán con la Liga AUF Uruguaya 2026 finalizada.

Lo que se le viene a Peñarol en el plano deportivo

El argentino Nicolás Garayalde, futbolista de Liverpool, disputa el balón con su compatriota Leonel Jaime, jugador de Peñarol. Foto: Estefanía Leal.

Peñarol también piensa en lo que se le viene en el plano deportivo y será enfrentarse ante Juventud de Las Piedras este viernes en el Estadio Centenario, desde la hora 20:00, por la fecha 12 del Torneo Clausura.

El conjunto aurinegro arrastra una racha de dos encuentros sin victorias con un empate 1-1 ante Progreso y la caída 1-0 ante Liverpool en el Parque Viera. Es por esto que el elenco que dirige técnicamente Diego Aguirre necesita los tres puntos para que no se le escape la Tabla Anual de la Liga AUF Uruguaya 2026.

En el último certamen de la temporada quedó muy relegado porque a falta de cuatro fechas del final está a cuatro puntos del líder, Liverpool. En cambio en la acumulada está en lo más alto con 63 unidades, segundo está Deportivo Maldonado con 59 y tercero Nacional con 58.