Fernando Muslera le dijo adiós al fútbol profesional. El histórico arquero de la selección uruguaya anunció su retiro tras disputar con Estudiantes de La Plata la final de la Copa Libertadores ante Palmeiras en el Estadio Centenario, un escenario emblemático de su carrera y en el que tantas veces defendió el arco de la Celeste.

El desenlace no fue el que soñó. El conjunto dirigido por Alexander Medina cayó por 1-0 ante el equipo brasileño, que se quedó con su cuarta corona continental gracias al gol del paraguayo Ramón Sosa en el inicio del segundo tiempo.

Sin embargo, más allá del resultado deportivo, la jornada quedará marcada por la despedida de uno de los arqueros más importantes de la historia del fútbol uruguayo.

Las emociones comenzaron incluso antes de que la pelota se pusiera en movimiento. Muslera recibió el reconocimiento de los hinchas de Estudiantes y no pudo contener las lágrimas durante la entonación del himno nacional uruguayo, en una de las imágenes más emotivas que dejó la definición del certamen continental.

El experimentado golero fue, además, uno de los grandes responsables de que el Pincharrata llegara a la final. En las semifinales ante Flamengo, en el mítico Maracaná, atajó tres penales en la tanda decisiva y permitió que el conjunto argentino volviera a disputar una definición de la Libertadores después de 17 años.

El cierre de una carrera histórica

Formado en Montevideo Wanderers y con un breve pasaje por Nacional, Muslera dio el salto al fútbol europeo en 2007 para defender el arco de Lazio de Italia. Posteriormente llegó al Galatasaray de Turquía, institución en la que permaneció durante 14 años, conquistó numerosos títulos y se convirtió en un ídolo.

En 2025 regresó al fútbol sudamericano para vestir la camiseta de Estudiantes de La Plata, donde volvió a demostrar su vigencia y protagonizó una destacada campaña internacional.

Con la selección uruguaya disputó cinco Copas del Mundo, fue protagonista del histórico cuarto puesto en Sudáfrica 2010 y se consagró campeón de América en Argentina 2011. Durante más de una década fue una referencia de la Celeste y uno de los principales exponentes de una generación que devolvió a Uruguay a los primeros planos del fútbol mundial.

A los 40 años, después de más de dos décadas de trayectoria profesional, Muslera eligió despedirse en su país y disputando el título más importante del fútbol sudamericano a nivel de clubes.

La Copa Libertadores quedó en manos de Palmeiras, pero el fútbol uruguayo vivió el último capítulo de la carrera de uno de sus grandes referentes.