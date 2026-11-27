Este sábado los futboleros posarán sus miradas en el mítico Estadio Centenario, donde Palmeiras y Estudiantes de la Plata se enfrentarán en la final de la Copa Libertadores 2026. El Verdão va por su cuarto trofeo continental, mientras que los Pincharratas intentarán conquistar el quinto de su historia.

Pero, además de disputarse la gloria deportiva, los dos equipos se juegan un cheque de US$ 25 millones que recibirá el nuevo campeón. En cambio, el que finalice segundo cobrará US$ 7 millones, según informó la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

Ingresos dispares

Fuera de la cancha, se miden dos equipos con poderes económicos dispares.

Palmeiras es una de las potencias del fútbol brasileño y continental. Su plantel está cotizado en US$ 239,6 millones, según la plataforma de mercado de futbolistas Transfermarkt.

Por su parte, Estudiantes de La Plata -que tiene de presidente a Juan Sebastián Verón, una leyenda del club como futbolista- cuenta con un plantel valuado en US$ 60 millones.

En materia de ingresos, Palmeiras cerró 2025 con monto anual de US$ 340 millones, una cifra récord para el club. Una parte importante de la facturación proviene de los diversos patrocinadores que invierten en alianzas con el Verdão. Este año, esos acuerdos le reportan unos US$ 36,6 millones.

La casa de apuestas Sportingbet es el sponsor principal del equipo y destina US$ 16 millones al año para aparecer en el pecho de la camiseta. Sin embargo, la decisión del gobierno de Brasil de prohibir los sitios de juego online y apuestas deportivas obligaría a Palmeiras a cambiar de socio próximamente, lo que podría incluso afectar sus ingresos de patrocinio.

Copa Libertadores en el Estadio Centenario. Foto: @libertadores

Otras seis marcas aparecen en distintas ubicaciones del uniforme del Palmeiras, que es producido por la marca Puma a cambio de US$ 8,4 millones anuales.

En la categoría de indumentaria, Estudiantes representa un caso poco habitual en el fútbol profesional, ya que el club fabrica su propia equipación bajo la marca Ruge desde 2022, cuando reemplazó a Under Armour. Ese cambio ha permitido quintuplicar la facturación por la venta de ropa deportiva, según han afirmado representantes de la institución.

El Banco Supervielle es el sponsor principal de los argentinos desde enero de este año y hasta 2028. Las cifras del acuerdo, así como de los ingresos por patrocinio no son divulgados por Estudiantes, que tiene como otros socios a Mercado Libre y la fintech Bricks M2V.

La estrategia financiera y comercial que impulsa Verón ha sido efectiva. En octubre, el club presentó su balance 2025-2026 en el que reportó un crecimiento del 95% en los ingresos por publicidad y marketing, del 32% en los generados por copas internacionales y del 6% en los provenientes de las cuotas sociales.

En su camino a la final, Palmeiras cosechó US$ 16,27 millones, una cifra levemente superior a los US$ 15,93 millones que consiguió Estudiantes.

Queda por ver si las diferencias de presupuesto se reflejan en la cancha y, lo más importante para los futboleros, quién levantará la Libertadores en Montevideo.