En el estrado de Mapfre, Sebastián Abreu se tomó unos minutos para hablar con Ovación donde destacó que ve “muy fuerte” a Fernando Muslera en el arco de Estudiantes La Plata de cara a la final de la Copa Libertadores de este sábado ante Palmeiras en el Estadio Centenario, desde la hora 17:00.

“Está recontra comprobado”, inició el Loco. “En este Estudiante ha sido una pieza importante. Y también no dejan de ser amigos junto con el Cacique (Alexander Medina, entrenador del conjunto argentino). Así que felices de que estén viviendo una experiencia de esta, que todos soñamos y que hoy tienen ellos esa posibilidad”, agregó.

El ciclo de Diego Forlán en la selección uruguaya

Diego Forlán como DT de la selección de Uruguay en Maldonado. Foto: Estefanía Leal

Diego Forlán acumula cinco partidos al mando de la selección uruguaya donde posee cuatro victorias y una derrota. Cabe recordar que uno de esos triunfos fue ante la selección de Argentina en el Bombonera por 2-1.

Abreu y Forlán compartieron muchos años en la Celeste donde consiguieron hitos importantes: el cuarto puesto en el Mundial de Sudáfrica 2010 y la Copa América 2011 en Argentina. Al consultarle cómo ve el proceso de Cachavacha —que hasta el momento es interino, ya que se tomará una resolución tras las elecciones en AUF—, el Loco contestó lo siguiente: “La casa está en orden”.

Cómo ve al fútbol uruguayo

Abreu dio su parecer sobre cómo ve al fútbol uruguayo al que definió que “ha evolucionado y mejorado en infraestructuras, no solo para el primer equipo, sino para inferiores”. “Y creo que a partir de esas mejorías se va a poder ver mejor competitividad y, sobre todo, en donde tenemos que apuntar, que es a nivel internacional y a nivel de clubes, que necesitamos ya, de a poquito, lo que viene sucediendo, por ejemplo, con Montevideo City Torque, de ir metiendo más equipos en instancias importantes a nivel internacional”, sostuvo.