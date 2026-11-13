Tras ganar la Supercopa, Muslera y el Cacique Medina hablaron de la Libertadores: "El partido de nuestras vidas"

Estudiantes de La Plata derrotó 3-2 a Independiente Rivadavia y se quedó con la Supercopa Argentina en el alargue tras una ardua definición. El Pincha se impuso con goles de Guido Carrillo, Iván Villalba en contra y Lucas Alario. Para el rival descontaron José Florentín y el propio Villalba.

Una vez finalizado el partido, Alexander "Cacique" Medina habló con ESPN tras obtener su primer título con Estudiantes: "Sin duda que Estudiantes en los últimos tres años viene acostumbrado a levantar copas, a ganar títulos, pero teniendo tan cerca la Copa Libertadores la verdad que todos estamos con mucha mesura, con mucha tranquilidad. Si bien disfrutamos mucho de haber ganado una nueva estrella para la institución, pero sabiendo que viene el partido de nuestras vidas".

"DISFRUTAMOS MUCHO DE HABER GANADO UNA NUEVA ESTRELLA PARA LA INSTITUCIÓN PERO SABIENDO QUE VIENE EL PARTIDO DE NUESTRAS VIDAS"



👊🏼 El Cacique Medina, con la #Libertadores entre ceja y ceja...



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Por su parte, Fernando Muslera, que volvió a ser clave con una gran atajada sobre el final del partido para que su equipo mantuviera el 3-2 en el marcador, se expresó en la misma línea que su entrenador: "Este era para el campeonato argentino un logro importante y un mimo sin duda para lo que viene, que creo que para la carrera de todos nosotros, de todos los que pertenecemos en este momento a Estudiantes de La Plata y para toda la gente, es el partido de nuestra vida".

"LO QUE VIENE CREO QUE PARA LA CARRERA DE TODOS NOSOTROS Y PARA TODA LA GENTE ES EL PARTIDO DE NUESTRAS VIDAS"



🧤🇺🇾 Muslera habló sobre lo que significa la final de la #Libertadores para TODO Estudiantes



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Otro de los referentes de Estudiantes que habló tras el título fue el defensor Marcos Rojo, que fue incorporado a partir de semifinales de Libertadores y busca volver a conquistar el certamen continental con el Pincha: "Tenemos que prepararnos bien para lo que viene porque es el partido más importante de nuestras vidas para muchos".

"Tener esta oportunidad cuando ya pensaba que se me había pasado con Boca Juniors, después con Racing y cuando creí que nunca más iba a volver a jugar este partido, tener la posibilidad de volver y jugarlo con Estudiantes no tiene lógica, no encuentro palabras para transmitir lo que es para mí, así que lo voy a disfrutar muchísimo", añadió.

Estudiantes de La Plata jugará la final de la Copa Libertadores ante Palmeiras

Estudiantes de La Plata se disputará la Copa Libertadores con el Palmeiras de Abel Ferreira el próximo sábado 28 de noviembre a las 17:00 horas en el Estadio Centenario.

El equipo argentino viene de eliminar a Flamengo en semifinales con una gran actuación de Muslera en la tanda de penales que terminó 3-2 a favor de la visita en el Estadio Maracaná, mientras que el Verdão se impuso ante Fluminense en una definición por penales que terminó 5-3.