Dos juveniles de Albion entrenaron en Pachuca de México: la apuesta del club por proyectar talentos al exterior

Albion continúa apostando al desarrollo de sus divisiones formativas y a la proyección internacional de sus futbolistas. En esta oportunidad, los juveniles Santino Fodere y Joaquín Varela viajaron a México para realizar dos semanas de entrenamientos en Pachuca, una experiencia que les permitió conocer otras metodologías de trabajo y sumar herramientas para su crecimiento deportivo.

La posibilidad surgió a través del Área de Relaciones Internacionales de Albion, una estructura que tiene como objetivo establecer vínculos con instituciones del fútbol mundial y generar oportunidades de formación para los jugadores del club.

El departamento, liderado por Juan Álvarez, cuenta con representantes en mercados estratégicos como México, Brasil y Europa, desde donde se trabaja para facilitar intercambios y experiencias que permitan a los juveniles desarrollarse en entornos de mayor exigencia.

Desde su creación en 2023, el programa ha permitido que futbolistas de Albion tengan experiencias en Brasil, Portugal, México, Croacia y Estados Unidos. Entre las instituciones que recibieron a jugadores del Pionero aparecen Grêmio y Athletico Paranaense, de Brasil; Farense, de Portugal; Pachuca y Atlético de San Luis, de México; y New York Red Bulls y Houston Dynamo, de Estados Unidos.

El antecedente de Ezequiel Burdin y su transferencia a Argentina

Uno de los futbolistas que participó de estas experiencias internacionales fue Ezequiel Burdin, quien tuvo la oportunidad de entrenar en Farense de Portugal y recientemente fue transferido a Defensa y Justicia de Argentina.

Su salida representó un hecho histórico para Albion, ya que se convirtió en la primera transferencia definitiva de un jugador formado en las divisiones juveniles de la institución.

Este antecedente refleja uno de los principales objetivos del programa: brindarles a los futbolistas herramientas para potenciar su desarrollo y abrirles las puertas a nuevas oportunidades en el fútbol internacional.

La apuesta internacional de Albion también incluye torneos juveniles

Además de los intercambios con clubes del exterior, Albion ha fortalecido su proyecto formativo mediante la participación en diferentes competencias internacionales.

Entre ellas se destacan el MIC de Cataluña, la Copa Mitad del Mundo de Ecuador, la Copa Limonta de Brasil y la Newell's Cup de Argentina.

A su vez, desde hace tres años el club organiza en Montevideo el Torneo Internacional Pioneros, una competencia que forma parte de su estrategia para fomentar el intercambio deportivo y ofrecerles a sus juveniles la posibilidad de medirse con equipos de otros países.

La reciente experiencia de Santino Fodere y Joaquín Varela en Pachuca representa un nuevo paso en este proyecto, con el que Albion busca complementar la formación de sus futbolistas en Uruguay con oportunidades de crecimiento en el exterior.