Dónde ver Getafe vs. Barcelona en vivo por la fecha 33 de LaLiga de España este sábado 25 de abril de 2026

El FC Barcelona tendrá que visitar al Getafe este sábado 25 de abril de 2026, en el estadio Coliseum, por la fecha 33 de LaLiga de España, encuentro que se comenzará a jugar a partir de las 11:15 horas de Uruguay.

Sin Lamine Yamal, que no volverá a jugar en lo que resta de la LaLiga, el equipo catalán, líder del fútbol español con una cómoda ventaja sobre el Real Madrid, visitará un escenario donde no consigue ganar desde 2019 y que históricamente le presenta dificultades frente a un rival que pelea por meterse en puestos europeos.

Dónde ver Getafe vs. Barcelona en vivo

Este choque a disputarse el sábado se podrá ver en vivo desde Uruguay a través de Disney+ Premium y ESPN.

Para ver Getafe vs. Barcelona desde Estados Unidos, el partido estará disponible en ESPN Deportes, ESPN App, ESPN Select y a través de fuboTV.

Para ver al Barcelona desde México, el partido irá por Sky+, izzi y Sky Sports Mexico.

El Barcelona lidia con la baja de Lamine Yamal, entre otras

En su última presentación ante el Celta de Vigo, Lamine Yamal sufrió una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda que lo deja al margen de lo que resta de la LaLiga, aunque no pone en duda su participación en el Mundial.

Sin Yamal, su principal figura y máximo anotador de la temporada con 24 goles en todas las competiciones, el Barça pierde peso ofensivo, desequilibrio y creatividad por la banda derecha. Un déficit sensible de cara a un partido en el que necesitará recursos para vulnerar a los equipos siempre sólidos y bien estructurados que dirige José Bordalás.

Lamine Yamal saliendo de la cancha tras sufrir una lesión jugando con el Barcelona. Foto: EFE.

El sueco Roony Bardghji, que esta temporada ha tenido un protagonismo a cuentagotas, deberá dar un paso al frente, ya que el Barcelona tampoco podrá contar en el Coliseum con Raphinha, que sigue recuperándose de una dolencia muscular.

Además de estas dos bajas y las de Marc Bernal y Andreas Christensen, Hansi Flick pierde por acumulación de amarillas al versátil zaguero Eric Garcia, que en el último encuentro jugó en la posición de pivote. Su lugar lo podría ocupar Frenkie de Jong, que ante el Celta completó un buen segundo tiempo.

En la zaga, el lateral Alejandro Balde podría entrar en el lugar de Joao Cancelo, que frente al Celta fue sustituido por molestias. El luso, sin embargo, ha practicado con normalidad en los dos últimos entrenamientos, por lo que su presencia en la convocatoria no corre peligro.

En ataque, Fermín López podría recuperar la titularidad ante un rival al que el Barça no vence de visitante desde el 28 de setiembre de 2019. En sus últimos cinco partidos en el Coliseum, el equipo catalán ha cosechado una derrota y cuatro empates.

En el Getafe, la palabra 'permanencia' por fin ya es historia después de la victoria en Anoeta frente a la Real Sociedad (0-1), en un partido en el que no pateó ni una vez al arco y se lo llevó con un autogol de Ander Barrenetxea.

El delantero uruguayo Martín Satriano celebra el gol con la camiseta de Getafe. Este sábado será titular frente al FC Barcelona. Foto: EFE.

Con ese triunfo, los azulones sumaron tres puntos, el Getafe alcanzó los 44 y la salvación ya es un objetivo obsoleto.

Getafe vs. Barcelona: probables equipos titulares

Getafe: Soria; Kiko Femenía, Abqar, Duarte, Sebastián Boselli , Juan Iglesias; Djené, Milla, Arambarri; Luis Vázquez y Martín Satriano .

, Juan Iglesias; Djené, Milla, Arambarri; Luis Vázquez y . Barcelona: Joan Garci'ia; Kounde, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Pedri, De Jong; Bardghji, Dani Olmo, Fermín López; y Ferran Torres.

Con información de EFE