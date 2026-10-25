Dónde ver el clásico Barcelona vs Real Madrid en vivo por LaLiga de España este domingo 25 de octubre

El Barcelona y el Real Madrid se enfrentarán en una nueva edición del clásico del fútbol español en el marco de la décima fecha de LaLiga de España.

El encuentro, que encuentra a ambos equipos en la parte alta de la tabla de posiciones, se disputará este domingo 25 de octubre de 2026 a partir de las 17:00 horas de Uruguay, en el Camp Nou.

El conjunto blaugrana llega al encuentro como líder indiscutido del certamen con puntaje ideal, a pesar de haber sufrido recientemente su primera caída en la temporada oficial ante el París Saint-Germain por la Champions League.

Por su parte, el equipo dirigido por José Mourinho, que cuenta con la presencia del uruguayo Federico Valverde, encadenó una racha positiva de cuatro victorias consecutivas y buscará un triunfo que les permita recortar diferencias en la tabla de posiciones de LaLiga.

Dónde ver el Barcelona vs Real Madrid en vivo

En Uruguay, los espectadores podrán sintonizar el encuentro a través de la señal de cable y las plataformas de contenidos digitales habilitadas por los operadores locales. Las opciones confirmadas para la transmisión del clásico son:

Televisión : DSports.

: DSports. Streaming: DGO.

Federico Valverde anticipa a Lamine Yamal en el clásico entre Real Madrid y Barcelona. Foto: AFP.

A qué hora juegan Barcelona y Real Madrid

El clásico está programado para las 21:00 horas de España. Para los espectadores en las diferentes regiones, el horario variará de la siguiente manera:

España : 21:00 horas.

: 21:00 horas. México : 14:00 horas (centro de México).

: 14:00 horas (centro de México). Uruguay, Argentina, Brasil, Chile y Paraguay : 17:00 horas.

: 17:00 horas. Bolivia y Venezuela : 16:00 horas.

: 16:00 horas. Colombia, Ecuador y Perú: 15:00 horas.

Las alineaciones confirmadas de Barcelona y Real Madrid para el clásico

Barcelona y Real Madrid confirmaron sus alineaciones titulares para el clásico, con la presencia de Federico Valverde como lateral derecho del equipo merengue.

Barcelona: Joan García; João Cancelo, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Xavi Espart; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Fermín López, Anthony Gordon; Raphinha. DT: Hansi Flick.

Real Madrid: Andriy Lunin; Federico Valverde, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella; Aurélien Tchouaméni, Bernardo Silva; Arda Güler, Jude Bellingham, Yan Diomande; Kylian Mbappé. DT: José Mourinho.