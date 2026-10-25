Leo Jaime tras el episodio que lo hizo llorar en Peñarol-Juventud: "Creo que es momento de hablar de lo que pasó"

Una situación poco habitual se vivió durante el partido entre Peñarol y Juventud de Las Piedras (0-0) por la fecha 12 del Torneo Clausura. El protagonista fue Leonel Jaime, quien pasó de tener un gesto de juego limpio con un futbolista rival a terminar llorando en pleno encuentro, luego de recibir abucheos desde las tribunas y reproches de algunos de sus propios compañeros. La situación se produjo, además, en un encuentro de enorme importancia para el Mirasol, que llegó al Centenario con la obligación de recuperarse de la derrota ante Liverpool.

Después de que, preocupado por el estado de un rival, Leonel Jaime tuviera un gesto de deportividad encomiable, terminó afligido por la presión de la tribuna y de sus compañeros. ¿El argentino fue un caballero, o se equivocó por la posición de ataque en que se encontraba Peñarol? pic.twitter.com/9sgjxTHjoH — Tenfieldoficial (@tenfieldoficial) October 24, 2026

A partir de ese momento, los protagonistas del fútbol se pronunciaron acerca del episodio, incluso el presidente de River Plate, equipo que prestó al argentino, se refirió a ello.

Dos días después, el jugador se pronunció en redes sociales y publicó una historia de Instagram con un mensaje.

"Dejé pasar unas horas pero creo que este es el momento para hablar de lo que pasó el sábado (el viernes). Primero que nada, quiero agradecer los mensajes que recibí", escribió Jaime sobre una foto en la que se ven Javier Cabrera, uno de los que lo "rezongó" y Eduardo Darias.

"Desde que llegué me hicieron ver que Peñarol es una familia y como en todas, hay momentos malos pero que se hablan y resuelven rápido, adentro de casa. Eso fue lo que pasó y hoy todos tenemos que estar unidos y pensando en conseguir lo que tanto queremos nosotros y ustedes. ¡Vamos arriba

todos juntos por el objetivo!", cerró Jaime.

El mensaje de Leo Jaime.

En la noche del sábado, el atacante argentino compartió un asado con el presidente Ignacio Ruglio quien lo hizo público a través de las redes sociales con una imagen de ambos junto al fuego y un texto en el que se mostró positivo respecto a lo que se viene en la competencia.

"Asado de sábado. Calma y energía positiva que en las difíciles se sale juntos y trabajando. Vamo arriba Leo que todo va a salir bien", fue el mensaje acompañado de un corazón negro y otro amarillo.

El mensaje de Jorge Brito, expresidente de River Plate

El video de la jugada rápidamente se hizo viral en redes sociales y generó una gran cantidad de reacciones y entre ellas estuvo la de Jorge Brito, expresidente de River Plate —club que es dueño de su ficha—, que se expresó a través de su cuenta de X (ex Twitter) con un contundente mensaje hacia el futbolista.

"Orgullo como hincha de River por tu gesto, Leo. La grandeza también se demuestra en estos momentos. Seguí siempre con esos valores!", fue lo que compartió quien fuera vicepresidente de Rodolfo D'Onofrio en los períodos entre 2013 y 2017 y 2017 y 2021 y presidente del Millonario entre 2021 y 2025 hasta el arribo de Stefano Di Carlo, actual mandatario del equipo argentino.