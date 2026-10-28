Diego Aguirre sobre el mal momento de Peñarol: "Estamos con todas las posibilidades de que termine bien"

Peñarol llegó a su cuarto partido sin conocer la victoria y la caída es abismal: perdió 2-0 ante Montevideo City Torque para ser eliminado de la Copa AUF Uruguay. A pesar de esto, Diego Aguirre habló en conferencia de prensa destacando lo siguiente: "Estamos con todas las posibilidades de que termine bien y vamos hacer todo lo posible para que sea así".

Tras el final del partido, el entrenador estuvo reunido varios minutos con el plantel en el vestuario. Al llegar a la conferencia de prensa le restó importancia a eso y enfatizó que han sido muy "irregulares" en el año. "Estamos en deuda con la gente", recalcó.

La Fiera, por su parte, al consultarle cómo se encontraba por esta turbulencia que vive el aurinegro. "Yo estoy bien, pero el resultado es otra cosa, pero cuando hacés once cambios de un partido al otro está la posibilidad de que las cosas no salgan (hizo referencia por las variantes que hizo del partido de Juventud de Las Piedras al de esta noche ante Montevideo City Torque). No es excusa, no priorizamos esta copa y está el riesgo de lo que pasó", esgrimió.

"Obviamente que siempre querés ganar y teníamos la expectativa de pelear esta Copa, pero tuvimos charlando y mirando para adelante y sabiendo que lo más importante es lo que viene; tenemos que comprometernos a sacar partido a partido. Y a pesar de los momentos jodidos tenemos que ganar el próximo partido", sostuvo.

Los jugadores de Peñarol tras el segundo gol de Nahuel da Silva para Montevideo City Torque por Copa AUF Uruguay. Foto: Estefanía Leal.

"El partido de hoy es difícil de analizarlo yo me quedo con alguna cosa positiva para lo que viene. El segundo tiempo del ultimo partido (el empate sin goles ante Juventud) fue bueno donde creamos situaciones y hubo una mejoría y por ese lado vamos. Estamos trabajando mucho para que el equipo vuelva a darnos alegrías. Hay tres días para trabajar, ganar el partido (contra Wanderers en el Parque Saroldi), focalizarnos en lo que nos queda y pelear por el primer puesto de la Tabla Anual", remarcó.

Se refirió al equipo que va a poner ante el Bohemio por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya de este sábado. "El equipo que va jugar contra Wanderers no va a ser el de hoy, no van a estar golpeados, al revés van a querer rescatar el momento. Somos un grupo único; está divido en los que jugaron hoy y los del sábado. Estos días de trabajo han sido muy buenos y veremos una vez más en la cancha si estamos a la altura", indicó.