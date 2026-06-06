Diego Aguirre baraja sus opciones para armar el once inicial de Peñarol que visitará a Cerro en el Tróccoli

Peñarol le pondrá fin a un semestre con muchos altibajos. En el plano local perdió el Torneo Apertura, desaprovechó chances para quedar como líder de la Tabla Anual, mientras que en lo internacional finalizó último en su grupo de Copa Libertadores, lo que no solo lo dejó sin chances de seguir en el certamen, sino que además se quedó sin torneo Conmebol para el segundo semestre porque tampoco pudo acceder a la Copa Sudamericana.

Tras la dura derrota ante Central Español, al Carbonero le toca visitar a Cerro en el Estadio Luis Tróccoli en el marco de la cuarta fecha del Torneo Intermedio, que será la última antes del parate por el Mundial.

Para este juego, sabido es que Diego Aguirre no podrá contar con Lucas Ferreira, Eric Remedi y Matías Arezo por haber sido expulsados en el cierre del encuentro ante el Palermitano y en ese sentido, debe rearmar la oncena porque tampoco tiene a disposición a Luis Angulo, lesionado.

Más allá de recuperar a Franco Escobar, Maximiliano Olivera y Eduardo Darias, Aguirre cuenta con Emanuel Gularte para jugar en la zaga junto a Mauricio Lemos. En el mediocampo podría volver a contar con el doble cinco formado por Jesús Trindade y Nicolás Fernández, mientras que en el ataque está la principal incógnita sobre si juega Abel Hernández o Facundo Batista.

El Carbonero viene de perder la racha ante el Villero

En octubre de 2025, por el Torneo Clausura, Peñarol visitó a Cerro en el Estadio Luis Tróccoli y cayó 2-0 por los goles de Enzo Larrosa e Ignacio Neira. Esa derrota cortó una racha positiva que tenía el Carbonero jugando en el escenario del albiceleste donde acumulaba 10 años y cinco partidos sin caer como visitante.

Habían sido cuatro victorias (3-0, 4-0, 3-0, 3-1) y un empate (1-1) hasta lo ocurrido el año pasado donde el equipo de Diego Aguirre cayó frente al que era dirigido por Tabaré Silva. Hoy, necesitado de puntos, los de Alejandro Cappuccio buscarán volver a hacerse fuertes en su casa.