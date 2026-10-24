Defensor 1-1 Racing en vivo por el Clausura: reaccionó el local y Lautaro Navarro empató de penal el encuentro

Defensor Sporting y Racing se enfrentan en el estadio Luis Franzini, por la fecha 12 del Torneo Clausura, en un encuentro que encuentra a los dos equipos atravesando realidades muy diferentes. Mientras el Violeta necesita reencontrarse con la victoria para cortar una racha negativa y mejorar su imagen en el cierre de la temporada, el Cervecero busca sumar tres puntos fundamentales para mantenerse en la pelea por los primeros puestos de la Tabla Anual.

El conjunto de Punta Carretas atraviesa un Clausura para el olvido. Con apenas ocho puntos en 11 presentaciones, producto de dos victorias, dos empates y siete derrotas, ocupa el puesto 14 de la clasificación, únicamente por encima de Cerro Largo y Central Español. Además, llega golpeado por tres derrotas consecutivas, la última de ellas por 1-0 frente a Boston River en Florida. Defensor Sporting, que sufrió la salida de Mauricio Larriera tras la derrota ante Cerro, intentará hacerse fuerte en su escenario para cambiar la pisada en la recta final del campeonato.

Del otro lado estará Racing, que llega con el ánimo renovado después de golear 3-0 a Wanderers en el Parque Roberto. El equipo de Sayago, que se consagró campeón del Torneo Apertura, tiene como principal objetivo terminar lo más arriba posible en la Tabla Anual, pensando en la definición del Campeonato Uruguayo y la clasificación a las copas internacionales. A pesar de que su rendimiento en el Clausura ha sido irregular, con 15 puntos en 11 encuentros, la Academia se mantiene entre los principales protagonistas de la clasificación acumulada y buscará aprovechar el mal momento de su rival para sumar una nueva victoria.

Primer tiempo

Desde el comienzo del encuentro los dirigidos por Cristian Chambian salieron decididos a imponer condiciones en campo rival. A los seis minutos de juego llegó la primera emoción de la tarde, tras una pelota quieta, un desvío de Guillermo Cotugno en primera instancia y luego un propio futbolista de Defensor que la termina metiendo en su propio arco para que Racing golpee primero en el Franzini.

Reacciono rápido el conjunto local, cuando le costaba el trámite del partido se encontró con un claro penal por mano de Yuri Oyarzo que sancionó al instante el árbitro Augusto Olmos. Lautaro Navarro a los 23 minutos de la primera parte se encargó del tiro penal y lo cambió por gol.

Defensor vs. Racing

Defensor: Kevin Dawson; Lucas Agazzi, Guillermo De los Santos, Francisco Sorondo, Edgar Elizalde, Geanfranco Rodríguez; Germán Barrios, Lorenzo Cafaro, Nicolás Wunsch, Alan Torterolo; Lautaro Navarro. DT: Andrés Rodríguez.

Racing: Federico Varese; Guillermo Cotugno, Felipe Álvarez, Martín Ferreira, Facundo González, Yuri Oyarzo; Agustín De la Cuesta, Juan Bosca, Esteban Da Silva; Tomás Habib, Sebastián Da Silva. DT: Cristian Chambian.

Estadio: Luis Franzini

Hora: 16:00

Árbitro: Augusto Olmos

Asistentes: Horacio Ferreiro y Sebastián Schroeder.

Cuarto árbitro: Kevin Fontes.

VAR: Daniel Fedorczuk.