Central Español 0-1 Albion en vivo por el Torneo Clausura: el Pionero se puso en ventaja con gol de Carlos Airala

Se avecina la recta final y hay varios equipos que se están jugando la categoría. Central Español, que viene de caer 1-0 contra Danubio, un rival directo, tiene el desafío de reponerse de inmediato hoy cuando reciba a Albion desde las 10:00 horas en el Parque Palermo por la fecha 12 del Torneo Clausura.

El anfitrión acumula cinco caídas al hilo y está muy comprometido. El cambio de timón, que ahora lidera Antonio Pacheco, todavía no ha surtido efecto en materia de resultados y hoy desea comenzar a torcer la historia. Están antepenúltimos en la tabla del descenso.

Del otro lado está un Pionero que viene con el envión de tres victorias consecutivas bajo la conducción de Diego Franco y Federico Macías.