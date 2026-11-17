Falta menos de un mes para las elecciones de Peñarol 2026 que se llevarán a cabo el sábado 12 de diciembre de 2026. En estos comicios se elegirá al próximo presidente y el nuevo consejo directivo de la institución.

La previa de estos comicios quedó marcada por la baja del actual presidente Ignacio Ruglio, quien confirmó que no se presentará para buscar una segunda reelección. En este momento, hay siete los candidatos a liderar el club aurinegro.

Quiénes pueden votar en las elecciones de Peñarol

El miembro oficialista de la Comisión Electoral, Nicolás Scarela, le indicó a Ovación que se espera que el electorado se asemeje al de las elecciones 2023. En esa votación en Peñarol, sufragaron 13.043 socios de los casi 25.000 habilitados. Scarela afirmó que se estima que habrá unos 27.000 electores habilitados en esta ocasión.

El principal requisito para votar en las elecciones de Peñarol es ser socio activo o vitalicio. Para sufragar, esas personas deberán tener la cuota al día.

No obstante, los socios que tengan una deuda, pueden ir el mismo día de la elección, abonar el monto adeudado y poder votar, siempre y cuando la deuda no supere los 14 meses al día de la elección.

El club habilitó una página en su sitio web para que cada socio pueda verificar si puede votar o no.

Jornada de votación en el Palacio Peñarol. Foto: Gianni Schiaffarino.

Quiénes son los candidatos hasta ahora

Juan Pedro Damiani, presidente entre 2008 y 2017, encabeza la lista 10 y va con Alejandro Ruibal como vice. Ruibal es su principal aliado para proponer mejoras de accesibilidad e infraestructura en el Campeón del Siglo, un tema sensible para los socios y que marcó la campaña electoral.

Evaristo González (Espacio Siglo XXI, lista 21) fue el rival electoral de Ruglio en 2023 y su principal opositor durante la gestión. Trabaja en el club desde hace nueve años, y sus 5.025 votos de aquella elección quedaron unos 600 por debajo de los de Ruglio.

Santiago Sánchez (Origen Peñarolense, lista 6) es el más joven de los candidatos, con 32 años, y preside la comisión de básquetbol. En ese cargo obtuvo la primera Liga Uruguaya de Básquetbol del club.

Marcelo Solomita (Pro Peñarol, lista 5), referente del fútbol sala, hoy es consejero e integra la comisión de fútbol. Trabajó nueve años en el futsal, tres como tesorero y seis como presidente, en una etapa de hegemonía local: Peñarol fue campeón en los últimos siete años consecutivos y en 2025 ganó la Libertadores.

Además de las cuatro fórmulas confirmadas, hay otros tres candidatos que ya registraron sus listas y evalúan su próximo movimiento: Edgardo Lasalvia (lista 14), Freddy García (lista 1414) y Pablo Schiavi (lista 66).

Elecciones en Peñarol.

¿Dónde se vota en las elecciones de Peñarol?

El club tendrá metas de votación tanto en el Palacio Peñarol como en todas las capitales departamentales del país, salvo Canelones, debido a su cercanía con Montevideo.

Los socios de Peñarol pueden votar en cualquier sede, pero si no coincide con su lugar de residencia actual (que se puede modificar por la web de autogestión de socios) el voto es observado.