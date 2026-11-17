Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, publicó un mensaje este lunes por la noche una vez consumada la victoria 96-64 del aurinegro ante Nacional por la Liga Uruguaya de Básquetbol. "Felicitaciones a toda la directiva del básquetbol de Peñarol, jugadores y cuerpo técnico. Si logramos sostener la inversión económica año tras año, Peñarol seguirá siendo candidato liga tras liga. A cuidar el básquet", inició a través de su estado de WhatsApp.

Y agregó: "Se reían de la roca económica porque el club ordenado permitió crecer y competir a primer nivel en todos los deportes. Incluso ganar la primera Libertadores de futsal de la historia de Uruguay. Cuando llegamos al club se le destinaba cero peso de presupuesto al básquetbol de Peñarol y se le cobraba el Palacio para entrenar".

En este sentido profundizó: "Hoy, un millón de dólares por año le da la caja del club al basketball CAP. Así pudimos ganar la liga pasada después de 44 años y volver a pelearla este año. Hablar es fácil, haberlo hecho da mucho orgullo. ¡Gracias directivos, cuerpo técnico y jugadores por esta alegría! Peñarol tu padre en todo".

A modo de cierre acotó: "PD: El Palacio Peñarol está divino y antes estaba abandonado".

Peñarol obtuvo la diferencia más grande del clásico en LUB

Santiago Vescovi defendido por Gianfranco Espíndola, en el clásico entre Peñarol y Nacional. Foto: Estefanía Leal.

Peñarol se quedó con un clásico récord frente a Nacional . Tras un parejo primer tiempo, donde incluso el Bolso se fue al frente por 38-35, el Carbonero salió con otra intensidad al segundo tiempo, donde el equipo desde un altísimo tono defensivo, con el que salió decididamente a atrapar a Jesse Zarzuela —extranjero debutante que lideró al tricolor en el primer tiempo—, que al ser controlado, el equipo de Álvaro Ponce se quedó sin generación y empezó a perder el partido.

Del lado contrario, Santiago Vescovi sacó a relucir su arsenal ofensivo, a la generación le agregó una gran noche triplera, con un brillante 6/11, y a partir de ahí empezó a encontrar otros puntos altos.

El jamaiquino Tyran De Lattibeaudiere mostró su mejor cara desde su llegada al Mirasol, con 13 puntos y cuatro asistencias, Skyler Hogan fue muy efectivo en los tiros que le quedaron y agregó además muy buenos pasajes defensivos.

Además Leandro García Morales disfrutó de un partido dominante de Chris Perry en el bajo, que llegaba con interrogantes al partido, sin embargo registró 15 puntos y ocho rebotes contra uno de los mejores internos del torneo, Luismal Ferreiras.

Pero el número más abismal a favor de Peñarol fue el ataque al rebote ofensivo, que sostuvo durante todo el partido. Ponce intentó sorprender con una defensa zonal, que si bien le dio resultado cuando su rival estuvo bajo de porcentajes, perdió referencia para controlar los rebotes en su aro. Permitió 29 de los 51 que se disputaron en la pintura tricolor y recibió 35 unidades de segunda oportunidad.

El Carbonero elevó la mayor diferencia en la historia del clásico en Liga Uruguaya de Básquetbol, récord que poseía con una ventaja de 25 y que la elevó al ganar 96-64.