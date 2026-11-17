Peñarol hace cinco partidos que no gana, pero los demás le siguen mirando el número. Es único líder de la Tabla Anual con 66 puntos, dos más que Montevideo City Torque, su más próximo perseguidor, y tres más que Deportivo Maldonado. Con la última fecha del Torneo Clausura por disputarse, son los únicos dos equipos con chances de desplazar o bien alcanzar al aurinegro en la cima de la acumulada, luego de los 37 partidos que hace nueve años componen la temporada del fútbol uruguayo.

Pero más allá de quién abroche esa tabla y clasifique a las finales de la Liga AUF Uruguaya, donde enfrentará al ganador de la semifinal entre los campeones del Apertura —Racing— y Clausura —Liverpool—, según los resultados que depare la última jornada puede establecerse un récord en lo que va del Siglo XXI, aunque de los negativos.

Con 66 puntos cosechados de los 108 posibles en 36 fechas, Peñarol obtuvo un 61% de los puntos en disputa, cifra que hoy lo ubica como el líder de la Anual con peor coeficiente de los últimos 27 campeonatos que se llevan disputados en los últimos 26 años (se jugaron dos Especiales de una sola vuelta en 2005 y 2016; ambos los ganó Nacional).

El récord de menor cantidad de puntos cosechados sobre los puntos en disputa por partidos jugados en este siglo lo tiene Nacional en la temporada 2020, que por el largo parate que ocasionó la pandemia se terminó de jugar en 2021. Entonces los bolsilludos sumaron 69 puntos de 111 posibles: el 62%. Fueron campeones al derrotar en la final a Rentistas, campeón del Apertura, que había derrotado en la semifinal a Liverpool, campeón de aquel Clausura.

Este año, Peñarol puede igualar esa marca si le gana el jueves a Cerro Largo en el Campeón del Siglo, porque llegaría a los 69 puntos con las 37 fechas disputadas. Aunque cabe señalar que el Carbonero sufrió la quita de un punto por los incidentes al término del clásico en su estadio, de lo contrario podría superarla. No obstante, también puede establecer un nuevo récord negativo si no consigue una victoria frente al arachán y de todas formas conquista la Anual, porque sus dos escoltas tampoco suman tres puntos.

Diego Aguirre con Peñarol en el Franzini. Foto: Ignacio Sánchez

En el otro extremo está la histórica campaña del Peñarol 2024, paradójicamente también con Diego Aguirre a la cabeza. Aquel año el Manya fue campeón de punta a punta: ganó Apertura, Clausura y Anual, y obtuvo 93 puntos de 111 (84%).

Estos números hablan de lo irregular que ha sido esta temporada de todos los equipos, y explican por qué todavía hay cinco candidatos al título a una sola fecha del final.