El Peñarol de Julio Mozzo es campeón del Clausura de Tercera División y va por el tricampeonato

El Torneo Clausura de Tercera División se definió este lunes mediante una final entre Peñarol y Montevideo City Torque, que con 36 puntos cada uno quedaron igualados en la cima de de la tabla de posiciones. Pero el Carbonero de Julio Mozzo se impuso por 1-0 en el Parque Palermo y conquistó el último torneo corto del año.

Además del Clausura, Peñarol terminó la temporada también en el primer lugar de la Tabla Anual, hecho que le da ventaja deportiva para las finales del campeonato frente a Wanderers, equipo que fue campeón del Torneo Apertura en el primer semestre del año.

La definición es idéntica a la del campeonato de Primera: los campeones del Apertura (Wanderers) y Clausura (Peñarol) juegan una semifinal por el último cupo para las finales contra el ganador de la Tabla Anual (también Peñarol). Es decir que si Peñarol se impone en la semi, será campeón uruguayo por tercer año consecutivo. Si el Bohemio gana la semi, jugarán dos finales más por el título.

En principio, la semifinal está fijada para este jueves 19 de noviembre. Pero como el día coincide con la definición del Torneo Clausura de Primera División y Peñarol se juega la Anual, van a pedir que se postergue el partido de Tercera. En cuanto a la ubicación, sí parecería estar definida: se jugaría en el Parque Palermo.

Peñarol 1-0 Montevideo City Torque

La final del Clausura en el Parque Palermo se decantó para el Carbonero por un gol de penal de Nahual Torres, joven argentino oriundo de Selva, pequeña ciudad de la provincia de Santiago del Estero (Argentina).

En el arco estuvo Leandro Díaz, quien ayer domingo integró el banco de suplentes de Primera para enfrentar a Defensor Sporting por la fecha 14 del Clausura.

Los aurinegros venían de empatar sin goles en la última fecha ante Juventud, gracias a los que los ciudadanos los alcanzaron en la cima de la tabla y exigieron esta final.

Con Julio Mozzo como director técnico, Peñarol es bicampeón en Tercera División por los títulos obtenidos en 2024 y 2025. Ahora va por el tricampeonato de la categoría.