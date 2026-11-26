Boca Juniors no detiene su marcha. Cuatro días después de consagrarse campeón de la Copa Sudamericana tras vencer a Atlético Mineiro en Barranquilla, el conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena derrotó 2-0 a Independiente Rivadavia de Mendoza en La Bombonera y selló su clasificación a los cuartos de final del Torneo Clausura del fútbol argentino, con protagonismo uruguayo.

Miguel Merentiel y Leandro Lozano fueron titulares en el Xeneize y se asociaron para sentenciar el encuentro en el complemento. Leandro Paredes abrió el marcador de penal antes de los 20 minutos de juego, luego de que el árbitro Luis Lobo Medina, a instancias del VAR, sancionara una mano de Ezequiel Bonifacio dentro del área.

La conexión uruguaya apareció en los primeros minutos del segundo tiempo. Lozano llegó hasta el fondo por el sector derecho y envió un preciso centro de primera al corazón del área, donde Merentiel definió de volea para establecer el 2-0 definitivo.

Con esta conquista, la Bestia llegó a los 67 goles con la camiseta de Boca Juniors desde su desembarco en la institución en 2023 y quedó a uno de igualar la marca de Hugo Alberto Curioni, delantero que defendió al Xeneize en la década del 70.

Boca pudo ampliar la diferencia, pero la actuación del arquero Emmanuel Gómez Riga evitó que la derrota del conjunto mendocino fuera más abultada. Tras el pitazo final, los futbolistas volvieron a celebrar la obtención de la Copa Sudamericana junto a sus hinchas y dieron la vuelta olímpica en La Bombonera.

Así quedaron los cruces de cuartos de final del Torneo Clausura argentino

Con Boca Juniors como último clasificado, quedaron definidos los ocho equipos que continúan en carrera por el título del fútbol argentino. El elenco de los uruguayos recibirá el próximo domingo a Gimnasia y Esgrima La Plata, que viene de eliminar a Newell's Old Boys tras imponerse 4-2 en el alargue.

Por su parte, River Plate, que dejó por el camino a Lanús con una victoria por 3-1, deberá viajar a Córdoba para medirse con Instituto. En caso de que Boca y River continúen avanzando, únicamente podrían enfrentarse en una eventual final, dado que se encuentran en extremos opuestos del cuadro.

Sábado 28 de noviembre

Hora: 20:00 – Vélez Sarsfield vs. Independiente.

Hora: 22:00 – Instituto vs. River Plate.

Domingo 29 de noviembre

Hora: 17:30 – Rosario Central vs. Barracas Central.

Hora: 22:00 – Boca Juniors vs. Gimnasia y Esgrima La Plata.

Los encuentros se disputarán a partido único en el escenario del equipo mejor ubicado en la fase regular. En caso de igualdad al término de los 90 minutos reglamentarios, habrá alargue y, de persistir el empate, se recurrirá a los penales. Las semifinales se disputarán el fin de semana del 6 de diciembre, mientras que la gran final está prevista para el sábado 12 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.