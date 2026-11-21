Atlético Mineiro y Boca Juniors se miden, desde la hora 19:30, para definir al campeón de la Copa Sudamericana 2026 en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez en Barranquilla, Colombia. En el conjunto argentino habrá dos uruguayos desde el vamos: Leandro Lozano y Miguel Merentiel.

El elenco brasileño quiere levantar el trofeo tras haberlo perdido el año pasado a manos de Lanús, mientras que el equipo que conduce técnicamente Rodolfo Arruabarrena —exentrenador de Nacional— pretende cortar la racha de 18 años sin ganar en lo internacional.

Por el lado del Atlético Mineiro, el uruguayo Thiago Borba se encuentra en el banco de los suplentes. Además, el conjunto brasileño es dirigido por el argentino Eduardo Domínguez, quien supo ser entrenador de Nacional.

Cómo llegan Boca Juniors y Atlético Mineiro a la final de la Copa Sudamericana 2026

Miguel Merentiel festeja el título de Boca Juniors en la Anual. Foto: AFP

Boca Juniors llega a la definición atravesando un gran presente deportivo. El Xeneize acumula seis victorias consecutivas y viene de eliminar a Vasco da Gama en semifinales, luego de revertir la serie en territorio brasileño.

Además, el conjunto argentino buscará terminar con una sequía de 18 años sin títulos internacionales y convertirse en el primer equipo en conquistar tres veces la Copa Sudamericana.

Atlético Mineiro, por su parte, llega con la intención de tomarse revancha de la final perdida en 2025 frente a Lanús. El conjunto brasileño eliminó a Montevideo City Torque en semifinales, aunque sufrió para conseguir la clasificación después de ganar 3-0 como local y caer 2-0 en el Estadio Centenario.

El equipo brasileño atraviesa una racha de siete partidos sin victorias, con cinco derrotas y dos empates, pero buscará dejar atrás ese presente para conquistar por primera vez el certamen continental.

A que hora y dónde ver la final de la Copa Sudamericana 2026

La final entre Boca Juniors y Atlético Mineiro se disputará este sábado 21 de noviembre, desde las 19:30 horas de Uruguay, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia. Se podrá ver por las señales de Flow, Flow streaming, Disney+ y DGO.

El encuentro también contará con presencia uruguaya en el arbitraje: Andrés Matonte será el juez principal, acompañado por Nicolás Tarán y Andrés Nievas como asistentes, mientras que Antonio García estará a cargo del VAR.

El ganador levantará la Copa Sudamericana 2026, obtendrá un lugar en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027 y disputará la próxima Recopa Sudamericana.