Alejandro Cappuccio se mostró orgulloso del desempeño colectivo de Cerro después de la victoria 2-0 ante Nacional que les aseguró la permanencia: ”Fue una alegría muy grande, es un reconocimiento a los jugadores, que son unos fenómenos. Cuando llegamos estábamos a nueve puntos de salvarnos y los futbolistas hicieron 33 puntos”, le dijo a AUFTV.

Después extendió el agradecimiento: “Al cuerpo técnico entero, el Gato Tancredi, al Beto Hornos, a todo el staff institucional que metió como un caballo y creo que es un premio justo a tanto esfuerzo en silencio”.

Consultado sobre el verdadero motivo de la permanencia dijo: “Fue creer en el talento que tienen los jugadores de Cerro, que estaban infravalorados. Ellos empezaron a creer y por eso hicieron esa cantidad de puntos”. A modo de cierre dijo que en el plano ofensivo pudieron haber estado algo mejor, pero que no les faltó nada “en cuanto al cumplimiento del plan, la entrega, el amor y la pertenencia”.

"Nos dieron por muertos y demostramos que somos fuertes", dijo Brahian Alemán

Brahian Alemán dialogando con Ovación tras la victoria 2-0 de Cerro ante Nacional. Foto: Nahuel Casuriaga.

Por su parte, Brahian Alemán, uno de los referentes del plantel, hizo su propio análisis: “Era un partido difícil, sabíamos lo que nos jugábamos y solo nos servía ganar, así que hoy quedó demostrado el equipo de hombres que somos, que teníamos un objetivo claro”, inició.

Y agregó: “A pesar de que mucha gente nos dio por muertos, respondimos y demostramos que somos fuertes, así que estoy muy contento y orgulloso del equipo".

Respecto de cómo define el encuentro que realizaron, dijo: "Hicimos un excelente partido desde abajo hacia arriba y estamos muy felices de que Cerro se quede en Primera División. Ahora a festejar con la familia, a estar un poquito más tranquilos que nos sacamos un peso de encima, así que la verdad que estamos muy bien".

Al ser consultado por Ovación acerca del gol anotado por Emiliano Rodríguez y el proceso de crecimiento que viene desarrollando, respondió: "Es un jugador que tiene unas condiciones terribles, la verdad que ya lo conoce todo el mundo. Pero creo que está en él si quiere ser bueno o no. Él sabe que es bueno, pero su cabeza lo dice todo. Ya está grande, tiene que ser responsable. Nosotros le hablamos, lo ayudamos, pero ya queda en él. Condiciones tiene de sobra".

Sobre la influencia que tuvo el entrenador Alejandro Cappuccio en el logro colectivo, Alemán afirmó: "Creo que impuso una idea, nos dio herramientas. Nosotros sabíamos que podíamos porque la verdad que tenemos un plantel de la puta madre y lo demostramos, hicimos 33 puntos, así que solo necesitábamos un poquito de orden".