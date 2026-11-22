Leandro Paredes protagonizó un momento que se volvió muy viral tras alzar la Copa Sudamericana con Boca Juniors. El campeón del mundo en Qatar 2022 con la selección de Argentina dio una nota al final del partido y se desmayó.

El capitán de Boca Juniors daba una nota con DSports y despertó mucha preocupación. “Disfrutar, agradecer por todo lo que vivimos…”, dijo Paredes en el momento que cayó desplomado al suelo. Rápidamente fue atendido por los médicos del conjunto argentino que estaban en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez en Barranquilla, Colombia.

Desde los medios argentinos informaron que el futbolista que participó del último Mundial en Canadá, México y Estados Unidos con la selección argentina sufrió esa situación debido a que se le bajó la presión.

Cabe destacar que Paredes no completó los 90 minutos en la final que Boca Juniors se impuso a Atlético Mineiro por 2-0 gracias a los goles de Santiago Ascacibar y Miguel Merentiel. Fue el primer cambio que hizo Rodolfo Arruabarrena, ya que lo sacó en el minuto 58 por Tomás Belmonte.

La emoción de Miguel Merentiel

El festejo de Miguel Merentiel en la final de la Copa Sudamericana. Foto: AFP.

Tanto luchó que Miguel Merentiel pudo tener su gran noche y fue la de proclamarse campeón a nivel internacional con la camiseta de Boca Juniors. No solo eso, sino que el delantero uruguayo fue muy importante porque convirtió el 2-0 para sentenciar la final por la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro. A su vez, se lo vio muy emocionado en su festejo.

Además de la Bestia, Leandro Lozano disputó los 90 minutos con la camiseta del Xeneize. En tanto que Thiago Borbas ingresó para jugar el complemento con el conjunto brasileño.

No fue una noche sencilla para Merentiel, ya que en el primer tiempo falló un gol increíble. Luego de un error importante del arquero brasileño Everson, la pelota le quedó servida al delantero uruguayo para marcar con el arco libre. Sin embargo, llegó muy exigido, le pegó con los tapones y el esférico dio en el travesaño.

Tuvo cerca del final de la primera parte otra chance para convertir su gol: fue un mano a mano que no logró definir de la mejor forma. Daba la sensación que el sanducero no iba a poder convertir en la segunda final internacional que disputaba con Boca Juniors, ya que estuvo presente en la de la Copa Libertadores 2023 en la caída 2-1 ante Fluminense.

De cara al complemento si tuvo su ansiada revancha. El colombiano Sebastián Villa llevó a cabo un enorme desborde por banda izquierda, pudo levantar un centro rastrero y Merentiel —que apareció solo en el medio del área— definió para decretar el decisivo 2-0.

Lo festejó con alma y vida el uruguayo de 30 años. Es más, durante su celebración se lo vio muy emocionado, hasta las lágrimas. Incluso se dio un gran abrazo con el director técnico de Boca Juniors, Rodolfo Arruabarrena.