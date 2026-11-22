Tanto luchó que Miguel Merentiel pudo tener su gran noche y fue la de proclamarse campeón a nivel internacional con la camiseta de Boca Juniors. No solo eso, sino que el delantero uruguayo fue muy importante porque convirtió el 2-0 para sentenciar la final por la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro. A su vez, se lo vio muy emocionado en su festejo.

Además de la Bestia, Leandro Lozano disputó los 90 minutos con la camiseta del Xeneize. En tanto que Thiago Borbas ingresó para jugar el complemento con el conjunto brasileño.

No fue una noche sencilla para Merentiel, ya que en el primer tiempo falló un gol increíble. Luego de un error importante del arquero brasileño Everson, la pelota le quedó servida al delantero uruguayo para marcar con el arco libre. Sin embargo, llegó muy exigido, le pegó con los tapones y el esférico dio en el travesaño.

Tuvo cerca del final de la primera parte otra chance para convertir su gol: fue un mano a mano que no logró definir de la mejor forma. Daba la sensación que el sanducero no iba a poder convertir en la segunda final internacional que disputaba con Boca Juniors, ya que estuvo presente en la de la Copa Libertadores 2023 en la caída 2-1 ante Fluminense.

De cara al complemento si tuvo su ansiada revancha. El colombiano Sebastián Villa llevó a cabo un enorme desborde por banda izquierda, pudo levantar un centro rastrero y Merentiel —que apareció solo en el medio del área— definió para decretar el decisivo 2-0.

¡¡IBAS A TENER REVANCHA, MIGUEL!! ¡¡GRAN JUGADA DE VILLA Y GOL DE MERENTIEL PARA EL SEGUNDO DE BOCA VS. ATLÉTICO MINEIRO EN EL ARRANQUE DEL ST!!



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Miguel Merentiel celebra su gol en la final de la Copa Sudamericana. Foto: AFP.

Lo festejó con alma y vida el uruguayo de 30 años. Es más, durante su celebración se lo vio muy emocionado, hasta las lágrimas. Incluso se dio un gran abrazo con el director técnico de Boca Juniors, Rodolfo Arruabarrena.

¡¡ES UN GOLAZO!! ¡Villa armó una jugada TOP y Merentiel la empujó para el segundo de Boca ante Atlético Mineiro en la Final de la CONMEBOL #Sudamericana!



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Al finalizar el partido, Merentiel habló con la prensa y llevó a cabo una especial dedicatoria a los fanáticos del club argentino. “Este título se lo dedico a todos los hinchas de Boca que me apoyaron, que yo no me doy por vencido y esto es para ellos”, esgrimió la Bestia.

El festejo de Miguel Merentiel en la final de la Copa Sudamericana. Foto: AFP.

Según datos que le brindó Sofascore a Ovación, en los 64 minutos que Merentiel estuvo en cancha, marcó un gol, contó con tres tiros al arco, una ocasión clara fallada, un pase clave, no ganó ninguno de los dos duelos que mantuvo y tuvo una precisión en los pases del 88%.