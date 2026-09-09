Con garra Charrúa: Alan Matturro contó que jugó gran parte de la temporada pasada con una fractura en el hombro
En la previa a su debut en Champions, el uruguayo expresó a través de sus redes como fue la recuperación de una lesión, por la que nunca faltó a un partido pese a que le recomendaron no hacerlo.
Alan Matturro dio a conocer a través de un posteo en Instagram una lesión que guardaba en silencio y que decidió sacarla a la luz una vez recuperado, a hora de su debut en la UEFA Champions League.
"Durante gran parte de la temporada pasada jugué con una fractura en el hombro", comienza narrando el uruguayo, que si bien fue suplente y no tomó minutos en los últimos tres partidos del Levante que se salvó del descenso por desempate olímpico, en su último juego dio una asistencia para ganarle agónicamente un partido clave ante Osasuna, que a posteriori ese resultado valió tres puntos claves en esa "mini tabla" ante el equipo de Pamplona y Mallorca —que terminó descendiendo—.
"Esto lo sabían muy pocas personas y no era lo más recomendable según los médicos, pero mis ganas de ayudar al Levante eran mucho más fuertes que el dolor", narró el defensor, y así fue, porque su huella quedó marcada en la permanencia de los azulgranas.
Pero forzar trajo consecuencias al surgido de Defensor Sporting, que contó que "el dolor era muy fuerte y había perdido prácticamente toda la fuerza del hombro". A su vez destaca que aún así nunca faltó a un entrenamiento y que siempre estuvo a disposición del entrenador. Explica que una vez finalizada la temporada se sometió a una operación y cuatro meses después declara: "Mi hombro está totalmente recuperado".
De su experiencia narra que sufrió "dolor, molestias" y que durante ese "trabajo en silencio" tuvo visitas a muchos especialistas para "volver de la mejor manera posible".
Matturro destacó el apoyo del Shaaktar Donetsk, equipo que lo fichó este mercado y que lo ayudó a hacer una "recuperación de la forma más profesional posible".
"Ningún jugador que atraviesa una lesión la pasa bien. Yo tampoco", manifestó el uruguayo, pero cuenta que eligió "como afrontar las cosas en esta vida" y destaca que lo hizo "con una sonrisa cada día".
"Estoy seguro de que esa actitud me llevó hasta donde estoy hoy. Después de tanto sudor, esfuerzo y trabajo, la vida me pone en una situación maravillosa, a las puertas de jugar la Champions League con uno de los equipos más grandes de Europa y dejando atrás todo tipo de molestias y dolores en mi hombro", expresa el jugador, que agradeció a los profesionales que fueron parte de su recuperación; y a su gente cercana.
Y concluyé: "No importa los inconvenientes que uno tenga, lo importante es afrontarlos siempre con una sonrisa".
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