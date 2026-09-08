Federico Valverde hizo historia y se convirtió en el uruguayo con más partidos en UEFA Champions League

Se convirtió en titular habitual en Real Madrid. Con el tiempo incluso se ganó la cinta de capitán. De todas maneras, Federico Valverde sigue haciendo historia con la camiseta del Merengue y también en uno de los torneos de clubes más importantes del mundo como lo es la UEFA Champions League.

Es que el Pajarito se convirtió en el futbolista uruguayo con más partidos en la historia de la competencia al ser titular en el debut del equipo español en la primera fecha de la fase de liga de la edición 26/27 frente al Inter de Milán en el Santiago Bernabéu.

Este martes, Valverde llegó a los 80 partidos defendiendo a Real Madrid en la competencia y así quedó en lo más alto de la lista que tiene nombres muy importantes para la historia del fútbol uruguayo y con pasaje en la selección uruguaya.

El volante surgido en Peñarol llegó a este partido igualado con Luis Suárez ya que ambos acumulaban 79 juegos, teniendo en cuenta que el Pistolero había disputado 73 de fase de grupos o llaves eliminatorias y otros seis de fases previas, pero todos partidos internacionales, dejando de lado los playoffs locales que llegó a disputar durante sus pasajes por Países Bajos.

El máximo goleador de la historia de la selección uruguaya sumó sus partidos defendiendo tres camisetas porque lo hizo luciendo la del Ajax de Países Bajos, pero también la de Barcelona y Atlético de Madrid, los equipos que defendió en España antes de retornar a América.

El tercero de la lista es Edinson Cavani que además de ser el uruguayo con más goles en la historia de la Champions League —con 35 festejos— acumula 70 encuentros en la competencia, demostrando un gran promedio de tantos. El Matador lo hizo con Napoli, Paris Saint Germain y Manchester United.

La cuarta y quinta posición es para dos zagueros históricos y de grandes pasajes en el fútbol europeo como José María Giménez y Diego Godín. El nacido en Toledo acumula hasta el momento 69 encuentros, todos con la camiseta del Atlético de Madrid, mientras que el Faraón sumó 64 defendiendo a Villarreal, Atlético de Madrid e Inter de Milán.

Más detrás en la nómina aparece Maximiliano "Mono" Pereira que finalizó su carrera con 63 defendiendo al Benfica y Porto, mientras que con 58 cerró Paolo Montero defendiendo la camiseta de la Juventus de Italia.