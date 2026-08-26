Matturro fue presentado por Shakhtar y disputará la Champions en el estadio de Chelsea: "Muy feliz por este paso"

Alan Matturro, campeón del mundo Sub 20 con Uruguay en 2023, había regresado al Genoa de Italia tras finalizar su préstamo al Levante de España. Sin embargo, tomó una decisión clave en busca de sumar minutos y con el objetivo de volver a la selección. el zaguero de 21 años volviera a salir en busca de minutos.

Como había adelantado Ovación, este miércoles firmó su contrato con el Shakhtar Donetsk de la Primera División de Ucrania en un vínculo establecido hasta julio de 2031. El acuerdo se realizó por cuatro millones de euros más uno en variables.

"Muy feliz por este nuevo paso en mi carrera", escribió Matturro en sus redes sociales junto a su fotografía firmando el contrato.

La gran noticia y oportunidad para el defensa uruguayo es que disputará la Champions League de la temporada 2026/27, competencia en la cual el Shakhtar Donetsk será local en casa de Chelsea, el Stamford Bridge, debido al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania que no le permite jugar en su estadio.

🏆 U20 World Cup winner with experience in Serie A and La Liga 🇪🇸



🧡 What should you know about the new Shakhtar centre-back? Meet Alan Matturro ⬇️https://t.co/BR2NJvhzwP#Shakhtar #football pic.twitter.com/qduTQChkbX — FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) August 26, 2026

“Sujeto a la obtención de los permisos adecuados de las autoridades reguladoras, el Shakhtar jugará los partidos en casa del escenario principal de la UEFA Champions League de la temporada 2026/27 en el estadio Stamford Bridge de Londres (Gran Bretaña). Se alcanzó un acuerdo correspondiente entre la dirección del club de Donetsk y la dirección del Chelsea FC, propietario del estadio”, señala el comunicado del Shakhtar Donetsk.

El club ucraniano, vigente campeón, se encuentra segundo en la Liga Premier de Ucrania con nueve unidades, al igual que el líder FC Karpaty Lviv, que posee mejor saldo de goles.

Durante la temporada que estuvo cedido en Levante, el central uruguayo disputó 21 partidos, en los que anotó un gol y una asistencia. En julio regresó a Italia y, a través de sus redes sociales, el formado en Defensor Sporting aseguró que la temporada vivida en el Levante había sido "muy especial" y destacó el vínculo creado durante su estancia en el conjunto levantinista.

"Este año para mí fue muy especial gracias a ustedes. Trabajar día a día con este grupo increíble, pisar el césped del Ciutat de València cada jornada y sentirme parte de esta familia no tiene precio", señaló.

