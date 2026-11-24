Tras el parate por la fecha FIFA de noviembre, este martes 24 de noviembre vuelve la actividad de la UEFA Champions League, que dará inicio a la quinta jornada de la fase de liga con nueve encuentros y varias presencias uruguayas.

El primero en salir a escena será Lucas Torreira, cuyo Galatasaray recibirá al Aston Villa desde las 14:45 (hora de Uruguay) en Estambul. El conjunto turco acumula seis puntos en la competición y buscará su tercera victoria consecutiva tras imponerse ante Lille y Stuttgart en sus últimas dos presentaciones.

A partir de las 17:00 será el turno de los otros tres equipos con presencia celeste, entre los que se destaca el Real Madrid de Federico Valverde, que recibirá al PSV Eindhoven en el estadio Santiago Bernabéu.

El conjunto merengue atraviesa un gran momento en la competición europea, donde ganó los cuatro partidos que disputó y suma 12 unidades, por lo que intentará mantener su puntaje perfecto y dar otro paso hacia la clasificación directa a los octavos de final.

Por su parte, el Napoli de Mathías Olivera tendrá una exigente visita al Manchester City en el Etihad Stadium. El elenco italiano apenas consiguió una victoria en sus primeras cuatro presentaciones y necesita sumar para mejorar su situación en la tabla de posiciones.

En simultáneo, el Real Betis de Facundo Bernal visitará al Slovan Bratislava en Eslovaquia. El conjunto dirigido por el chileno Manuel Pellegrini acumula nueve unidades y buscará recuperarse de la derrota sufrida ante Borussia Dortmund en la pasada jornada.

Con cuatro fechas por delante, los equipos comienzan a transitar una etapa decisiva de la fase de liga, en la que los ocho primeros de la tabla de posiciones accederán directamente a los octavos de final, mientras que aquellos que finalicen entre el noveno y el vigesimocuarto puesto deberán disputar una instancia de playoffs.

Federico Valverde festeja el gol de la victoria. Foto: AFP.

Todos los partidos de la Champions League de este martes 24 de noviembre

Hora: 14:45

Galatasaray vs. Aston Villa.

Bodø/Glimt vs. LASK.

Hora: 17:00

Real Madrid vs. PSV Eindhoven.

Manchester City vs. Napoli.

Slovan Bratislava vs. Real Betis.

Arsenal vs. Borussia Dortmund.

Feyenoord vs. Porto.

RB Leipzig vs. Lens.

Como vs. AEK Atenas.

Dónde ver los partidos en Uruguay

Todos los encuentros estarán disponibles en Disney+, Flow y Flow Streaming, DGO.

Galatasaray y Real Madrid se emitirán por la señal de ESPN, Napoli por ESPN 2 y Real Betis por ESPN 4.