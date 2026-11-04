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El País Ovación Fútbol

Fenerbahce vs. Liverpool en vivo por Champions League: Ronald Araujo comienza como suplente en los Reds

El equipo británico busca poder seguir con puntaje perfecto en la fase de liga del certamen más importante de Europa, mientras que el elenco turco necesita sumar su primera victoria.

El País
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04/11/2026, 14:30
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Ronald Araujo en un entrenamiento del Liverpool.
Ronald Araujo en un entrenamiento del Liverpool.
Foto: @LFC.

Liverpool visita a Fenerbahce, desde la hora 14:45, por la cuarta fecha de la fase de liga de la Champions League en el Chobani Stadium. El uruguayo Ronald Araujo comienza en el banco de los suplentes en el conjunto británico que busca continuar con puntaje perfecto.

El elenco locatario, en cambio, llega urgido y con la necesidad de dar el golpe para sumar su primera victoria en la Champions League.

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