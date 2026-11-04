Fenerbahce vs. Liverpool en vivo por Champions League: Ronald Araujo comienza como suplente en los Reds
El equipo británico busca poder seguir con puntaje perfecto en la fase de liga del certamen más importante de Europa, mientras que el elenco turco necesita sumar su primera victoria.
Liverpool visita a Fenerbahce, desde la hora 14:45, por la cuarta fecha de la fase de liga de la Champions League en el Chobani Stadium. El uruguayo Ronald Araujo comienza en el banco de los suplentes en el conjunto británico que busca continuar con puntaje perfecto.
El elenco locatario, en cambio, llega urgido y con la necesidad de dar el golpe para sumar su primera victoria en la Champions League.
📋 Liverpool maçı ilk 11’imiz belli oldu. #UCL #FBvLIV pic.twitter.com/uSJ3UPdxyN— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) November 4, 2026
Your #UCL Reds to take on Fenerbahce in Istanbul! ❤️🔥 pic.twitter.com/Mq0tydovv0— Liverpool FC (@LFC) November 4, 2026
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