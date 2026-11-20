Federico Valverde, capitán del Real Madrid, renovará contrato con el club hasta 2031, según indicó el medio español AS y replicaron varios medios españoles. En estos días se están ajustando los detalles finales para comunicar la extensión del vínculo, que incluiría una mejora salarial acorde a su desempeño y al protagonismo que viene teniendo bajo el mando de José Mourinho.

El volante ya regresó a los entrenamientos con el Merengue después de la fecha FIFA con la selección de Uruguay, donde disputó algo más de media hora en la victoria de la Celeste ante Argentina (1-2) y 28 minutos en el encuentro contra República Dominicana (5-0), en el que marcó el cuarto tanto de la goleada en el Estadio Domingo Burgueño Miguel, situado en Maldonado.

Con Aurélien Tchouaméni y Bernardo Silva ya recuperados de sus molestias, Mourinho confirmó que tiene a todo el plantel disponible para enfrentar al Celta de Vigo, a excepción de Raúl Asencio y Rodrygo, quienes se recuperan de lesiones de gravedad.

Real Madrid será local este sábado al recibir al Celta desde las 17:00 horas en el Estadio Santiago Bernabéu. Pretenden alcanzar la novena victoria consecutiva tomando en cuenta todas las competiciones.

Los elogios de Mourinho para Forlán por la gestión de los minutos de Valverde

Mourinho habló en conferencia de prensa previo al cruce ante el Celta y confirmó que tiene a la mayoría del plantel a disposición: "Todos para jugar. No te digo que juegan, te digo que están todos para jugar. (Valverde) ha llegado ayer, pero es el primer entrenamiento que hace, hoy. Tenemos tres en ocho, después tenemos otros la próxima semana, después terminamos jugando contra Arsenal, dos días después de jugar en Bilbao, y ese tres días después de jugar en San Sebastián. Es un calendario pesado, y es por eso que yo digo plantel y no esta historia del once titular".

Después elogió cómo Diego Forlán gestionó los minutos de Valverde en la fecha FIFA: "Yo no he visto a ninguno de los míos llegar y, a la pregunta '¿cómo estás?', ninguno me ha respondido: 'Estoy cansado'. Es una buena señal, incluso estando cansados quieren jugar. El caso de Fede (Valverde) ha sido muy bien gestionado en Uruguay, pero estamos hablando de viaje intercontinental, de pasar noche en el avión, de 'jet lag', pero la gente quiere jugar, estamos todos", sentenció.