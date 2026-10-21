Betis apelará la dura sanción a Facundo Bernal tras los "dos cabezazos de forma consecutiva" en su cruce con Yamal

El Betis recurrirá a Apelación la sanción de cuarto partidos al uruguayo Facundo Bernal por su expulsión con roja directa en la última jornada de LaLiga frente al Barcelona tras un encontronazo con Lamine Yamal.

El club bético ha informado del recurso una vez conocida la sanción del Comité de Disciplina de la RFEF a Facundo Bernal, que, según el acta arbitral, fue expulsado tras una confrontación "en la que sujetó a un adversario por el cuello y le propinó dos cabezazos en el rostro de forma consecutiva, no estando el balón en juego. El jugador rival no precisó de asistencia médica y pudo continuar el encuentro".

En el partido entre ambos, Bernal tomó del cuello a Yamal y le aplicó algunos cabezazos. El campeón del mundo en Canadá, México y Estados Unidos 2026 con la selección España se tiró al suelo, por lo que el árbitro resolvió mostrarle la roja al uruguayo y la tarjeta amarilla al futbolista del Barcelona.

¡EXPULSADO BERNAL EN BETIS!



Luego del descuento de Abde, el jugador local vio la roja por este golpe sobre Lamine Yamal en el partido contra Barcelona.#LaLigaEnDSPORTS | #BetisBarça pic.twitter.com/UpCgR3ZkiN — DSPORTS (@DSports) October 17, 2026

El Betis presentó alegaciones en defensa de su jugador, que no han sido estimadas, y argumentó error manifiesto en el acta, al no reflejar adecuadamente el enfrentamiento previo, ni la intervención del jugador adversario, que vio tarjeta amarilla, sin que pueda apreciarse la agresión descrita en el acta.

Bernal, formado en Defensor y exjugador del Fluminense, acumula un total de 10 partidos con la camiseta del Betis entre todas las competencias (LaLiga de España y la Champions League) en su primera temporada en el fútbol europeo con dos amarillas y una roja.

El blaugrana sigue imparable en la actual campaña debido a que solo acumula victorias y está en lo más alto de LaLiga de España con 27 unidades. Los goles de la gran victoria frente a Betis fueron de Lamine Yamal, Rodri, Gabriel Jesús, Eric García y Dani Olmo, mientras que los del local los hicieron Valentín Gómez y Abde Ezzalzouli.

Con información de EFE.

