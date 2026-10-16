Botafogo va por Mateo Peralta, joya de Danubio y mediocampista de la Sub 20: “Es una posibilidad cierta”

La situación de Danubio es compleja a nivel deportivo, muy comprometido con el descenso, y con la necesidad de vender —como todos los clubes uruguayos— para conseguir un poco de aire en materia económica. Y por ello parecería que Mateo Peralta, jugador de la Franja, está cerca de ser transferido a Botafogo.

“Es una de las posibilidades ciertas”, detalló el presidente de Danubio, Tabaré Ferro, en diálogo con La Mañana del fútbol (El Espectador) con respecto al posible pase del jugador que también participa en la selección uruguaya Sub 20.

Botafogo ya había venido a buscar al futbolista de 20 años a mitad de año, pero Ferro detalló que en ese caso se “priorizó lo deportivo”. “El fútbol tiene particularidades porque está lo deportivo, lo económico y lo humano. El jugador que viene con una oferta, que visualiza una apertura hacia su futuro y le decís que no siempre es complejo. Hay que ser equilibrado”, añadió.

Con respecto a los detalles de la transferencia de Peralta, Ferro expuso que “es una venta residual porque al vencer el contrato el jugador tiene la posibilidad de hacer un precontrato” (con otro equipo). Es por esto que Danubio no va a vender en los montos que pretendía.

Mateo Peralta celebra el gol en el partido entre Nacional y Danubio. Foto: Leonardo Mainé.

Danubio tuvo negociaciones con el club brasileño por otros futbolistas y la más cercana fue la de Mateo Ponte, campeón del mundo en Argentina 2023 con la selección uruguaya Sub 20. Ferro afirmó que no fue fácil cobrar por la crisis económica en la que está sumergida el Fogao. “Tuvimos grandes problemas para cobrar y lo cobramos vía FIFA”, relató.

Los números de Mateo Peralta con la camiseta de Danubio

Mateo Peralta en el partido entre Danubio y Racing por el Clausura. Foto: Danubio FC

Mateo Peralta debutó en el primer equipo de Danubio el 20 de febrero de 2024 en la victoria 1-0 ante La Luz por los octavos de final de la Copa AUF Uruguay de la edición 2023. A partir de ese momento comenzó a meterse de a poco en el once de la Franja.

En la actualidad cuenta con 94 encuentros en el primer equipo de la Curva de Maroñas con 10 goles, cuatro asistencias y recibió 12 amarillas. Si se desglosa la última temporada, Peralta tiene su haber 33 encuentros, siete goles, una asistencia y cuatro amarillas.

Lo que se le viene a Danubio

Enzo Cabrera se saluda con Maicol Ferreira luego de uno de los goles de Danubio ante Central Español por Copa AUF Uruguay. Foto: DFC

El equipo que dirige técnicamente Leonel Rocco sabe que tiene muy comprometida la permanencia en la Primera División. En ese sentido, debe ganar y esperar que sucede con los demás equipos que buscan evitar el descenso a la Segunda División Profesional.

Si bien fue por la Copa AUF Uruguay, Danubio tuvo una sonrisa: aplastó 6-0 a Central Español y pasó a la siguiente ronda del certamen donde podría enfrentarse ante un elenco amateur.

Casualidad del destino, la Franja se medirá este domingo ante el Palermitano, desde la hora 15:00, por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya 2026. Es un duelo entre dos elencos que buscan evitar el descenso a la B.