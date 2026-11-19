Boston River y Deportivo Maldonado se enfrentan desde las 16:30 horas en el Estadio Campeones Olímpicos de Florida, por la decimoquinta y última fecha del Torneo Clausura. Será un encuentro con realidades diferentes: mientras que el Sastre ya no tiene objetivos importantes en juego, el conjunto fernandino mantiene una pequeña esperanza de quedarse con la Tabla Anual.

El equipo dirigido por Gabriel Di Noia llega a la última jornada en la tercera posición de la acumulada con 63 puntos, por detrás de Peñarol (66) y Montevideo City Torque (64). Para forzar un desempate frente al aurinegro, Deportivo Maldonado necesita conseguir una victoria en Florida, esperar que Peñarol pierda ante Cerro Largo y que Montevideo City Torque no le gane a Progreso.

El conjunto fernandino dejó pasar una oportunidad importante en la penúltima fecha, cuando cayó 1-0 como local frente a Cerro, resultado que lo dejó sin posibilidades de depender de sí mismo en la definición. De todas formas, su campaña lo mantiene entre los principales protagonistas del Campeonato Uruguayo y con posibilidades de acceder a las copas internacionales.

El encuentro será arbitrado por Esteban Guerra, acompañado por Alberto Piriz y Federico Piccardo como asistentes, mientras que Bruno Sacarelo será el cuarto árbitro.

Los ojos del equipo fernandino también estarán puestos en lo que suceda simultáneamente en el Campeón del Siglo, donde Peñarol recibirá a Cerro Largo, y en el Parque Paladino, escenario del encuentro entre Progreso y Montevideo City Torque.

Deportivo Maldonado sabe que su posibilidad de alcanzar el primer puesto es reducida, pero buscará cumplir con su parte para mantener la ilusión hasta el final.

Boston River vs. Deportivo Maldonado: alineaciones confirmadas

Día: Jueves 19 de noviembre

Hora: 16:30

Torneo: Clausura; fecha 15.

Boston River: Bruno Antúnez; Juan Acosta, Martín González, Ignacio Fernández, Fredy Martínez; Marco Oroná, Rodrigo Saravia, Kevin Rodríguez, Facundo Muñoa; Leandro Suhr, Francisco Bonfiglio.

Deportivo Maldonado: Adriano Freitas; Nicolás Fuica, Hernán Menosse, Facundo Tealde, Juan Ginzo; Maximiliano González, Maximiliano Noble, Santiago Ramírez, Santiago Cartagena; Renato César, Bruno Centeno.

Árbitro: Esteban Guerra.

Asistentes: Alberto Piriz y Federico Piccardo.

Cuarto árbitro: Bruno Sacarelo.

VAR: Daniel Fedorczuk.

Estadio: Campeones Olímpicos.