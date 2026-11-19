Progreso y Montevideo City Torque se están enfrentando este jueves (16:30 por DSports, Disney+ y Antel TV, Flow y cables) en el Parque Paladino, por la decimoquinta y última fecha del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya. El encuentro tendrá como principal atractivo la definición de la Tabla Anual, en la que el Ciudadano todavía tiene posibilidades de alcanzar el primer puesto.

Primer tiempo:

Algunas insinuaciones de los dos en los primeros 10 minutos. El Gaucho tuvo algún contragolpe aprovechando la velocidad de Facundo de León

Progreso 0-0 City Torque

Día: jueves 19 de noviembre.

Hora: 16:30.

Torneo: Clausura; fecha 15.

Progreso: Renzo Bacchia; Emiliano Álvarez, Hernán Carroso, Mauro Martín, Gastón Silva; Lorenzo Couture, Ramiro Cristobal, Agustin Ocampo; Gianfranco Trasante, Matteo Copelotti, Facundo de León.

DT: Tabaré Silva.

Montevideo City Torque: Franco Torgnascioli; Eduardo Agüero, Gary Kagelmacher, Kevin Silva, Facundo Silvera; Gonzalo Montes, Pablo Siles, Diogo Guzmán; Esteban Obregón, Salomón Rodríguez, Luka Andrade.

DT: Marcelo Méndez.

Árbitro: Javier Feres.

Asistentes: Marcos Rosamen y Carlos Roca.

Cuarta árbitra: Anahí Fernández.

VAR: Christian Ferreyra.

AVAR: Santiago Fernández.

Estadio: Parque Paladino.

La previa:

City Torque llega a esta última jornada con 64 puntos en la acumulada, dos menos que Peñarol, que lidera con 66 y jugará en simultáneo frente a Cerro Largo en el Campeón del Siglo. El equipo de Marcelo Méndez está obligado a ganar y esperar que el aurinegro no consiga los tres puntos. Si ambos terminan igualados en la primera posición, deberán disputar una final para definir al ganador de la Anual.

La definición también tiene a Deportivo Maldonado como protagonista. El equipo fernandino suma 63 unidades y necesita ganarle a Boston River, que City Torque no gane y que Peñarol pierda para alcanzar al aurinegro y forzar una final. Los tres encuentros se jugarán a la misma hora por su incidencia en la resolución de la tabla.

El Ciudadano viene de empatar 2-2 frente a Racing en la fecha anterior, resultado que lo dejó sin posibilidades de pelear por el Clausura, pero todavía con la ilusión de quedarse con la acumulada. En ese torneo corto ocupa el segundo lugar, con 29 puntos, detrás de Liverpool, que ya se consagró campeón.

Del otro lado estará Progreso, que llega después de igualar 2-2 ante Cerro Largo en Melo. El Gaucho suma 20 puntos en el Clausura y ocupa la octava posición. Ya descendido, buscará cerrar su participación en Primera División con una buena actuación ante su gente, aunque enfrente tendrá a un rival que se juega una oportunidad importante en la definición del campeonato.

Liverpool, campeón del Clausura, ya tiene asegurado su lugar en la semifinal por el título de la temporada, donde enfrentará a Racing, ganador del Apertura. El vencedor de esa llave se medirá en la final con el equipo que se quede con la Tabla Anual. Por eso, City Torque buscará ganar en el Paladino y esperar una mano de Cerro Largo (que aún no aseguró su permanencia) para seguir en carrera por el Campeonato Uruguayo.