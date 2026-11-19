Hay dos formas de evaluar a Diego Forlán en sus primeros cinco partido en la selección mayor de Uruguay Por los resultados y por la respuesta del grupo. Si se ven los números en frío, en su tercer ciclo como DT, después de malos pasajes por Atenas y Peñarol, Cachavacha alcanzó cuatro victorias en cinco juegos, convirtiendo 18 goles y recibiendo seis.

Entre esos triunfos consiguió dos de mayor tenor ante Argentina (por ser efectivo con la pelota quieta) y Corea, y otros ante selecciones menores como India y República Dominicana. La derrota, a manos de Japón, fue un resultado mentiroso al que le hubiese calzado mejor un empate previo al descontrol final del cruce, impulsado por haber llegado con un único entrenamiento.

Diego Forlán en un entrenamiento de la selección uruguaya. Foto: Leonardo Mainé.

Pero también se lo puede juzgar por el cambio la energía, lo natural cuando se va un DT y llega otro. Y no porque después de Marcelo Bielsa todo sea color de rosas, porque Uruguay sigue sin deslumbrar, de hecho, los dos primeros tiempos de esta fecha FIFA no fueron buenos y el equipo no fluyó con las asociaciones y el juego colectivo como se lo vio por momento en Asia, pero es verdad que para el jugador es importante, y todos los han recalcado, tener la cercanía que ha logrado Forlán, siendo un DT joven (47), que sabe lo que es defender la Celeste y cómo contagiar.

Pese a esta reconstrucción, que dejó buenas sensaciones y está encaminada, en materia de fútbol falta mucho. Hay buenas bases para construir de aquí a setiembre, cuando inicien las Eliminatorias en formato Liga de Naciones pero en Conmebol.

Forlán ganó más que Uruguay porque los ojos estaban puestos en él, logró devolverle la confianza a Darwin Núñez, que volvió al gol en Asia, y la Celeste volvió a tener un buen caudal de goles, algo que le faltó pre y durante el Mundial. También hizo debutar jugadores como Bruno Damiani, Ignacio de Arruabarrena, y en la gira por Asia a Facundo Bernal y Juan Rodríguez, además de poner en el radar nuevas caras, darle otra oportunidad a Fiermarín, que respondió bien y seguir buscando en el arco, que pos Fernado Muslera y con la lesión de Sergio Rochet había quedado un poco desamparado.

Agustín Canobbio y Diego Forlán en el amistoso internacional: Argentina - Uruguay Foto: EFE/AFP

Tendrá dos pruebas más, los últimos dos amistosos de marzo, probablemente ante rivales europeos de mayor tenor, lo que terminará por definir una continuidad que está encaminada pero no asegurada. Antes, la Sub 20, que mientras Forlán alternaba con mayor quedó a cargo de Santiago Espasandín, debe hacer un buen Sudamericano (22 de enero-17 de febrero).

Diego Forlán junto a Santiago Espasandín y Diego Pérez en el amistoso entre Uruguay y Paraguay Sub 20. Foto: @Uruguay.

Y no es que sea excluyente pero una nueva eliminación temprana de esta categoría sería otro fracaso para las formativas de Uruguay y una mancha en el camino de Diego a quedarse en la mayor.

“Uno siempre sueña, lo más lindo es acostumbrarse a ganar”, respondió Forlán ante si se ve con chances de con seguir después de marzo en la mayor.