Bella Vista volvió al profesionalismo al asegurar su ascenso a la Segunda División. Para repasar este año tan especial y los desafíos que le esperan en la B, Ovación habló con su presidente, su director deportivo, su entrenador, su figura, un periodista especializado en la divisional y hasta un relator partidario que trabaja vestido de Papa.

“Estamos tratando de hacer las cosas bien”, le había dicho el presidente Leandro Tacón a Ovación a principios de este año. Lo sucedido en la cancha le dio la razón. “Ganó de punta a punta”, aporta Iván Buela, periodista especializado en la divisional.

Con la conducción técnica de Pablo Gaglianone, a quien el director deportivo Gastón Añón tenía visto de cuando dirigía en las formativas de Montevideo City Torque, el papal consiguió “ir de menos a más”, según las palabras de su DT. “Tuvimos solidez, buen juego y un plantel comprometido”, destaca el Teca.

Experiencia y juventud

Pablo Gaglianone, DT de Bella Vista. Foto: Leonardo Mainé.

Añón entiende que una de las claves para el éxito fue que Bella Vista contó “con un plantel extenso, parejo y con un buen aporte de los más grandes como Adrián Argachá, Andrés Ravecca o Felipe Klein a un grupo de jugadores que en promedio tienen 22 años”.

En esa línea piensa el presidente: “veníamos de grupos más cortos y este año pudimos contar con más jugadores y sin romper la base que habíamos formado el año pasado, cuando estuvimos cerca de ascender”, explica.

A su vez, el entrenador le imprimió un estilo particular. “Fue un equipo sorprendentemente vertical para lo que se ve en la C, donde muchos cuadros se cuidan más. Mira mucho al arco de enfrente”, aporta Buela. Gaglianone desarrolla: “Nos plantamos en campo adversario con la posesión del balón. Buscamos mucho para que los extremos encuentren duelos y puedan superarlos; queremos llegar siempre al arco contrario”.

Diego Sena, volante que llegó en 2021 para jugar en Cuarta, fue una de las figuras del equipo de acuerdo a Buela. El #5 le dice a Ovación: “tuvimos un juego asociado, por las bandas, con futbolistas de buen pie”.

Otra clave fue la localía: Bella Vista no perdió en el Nasazzi durante todo el año; el empate con Lito frenó una racha de 23 triunfos seguidos en el escenario del Prado, donde lleva 31 juegos sin perder.

En setiembre, Gaglianone atravesó una complicada trombosis que casi lo lleva a perder una pierna. La intervención médica oportuna y dos operaciones en menos de una semana lo salvaron, aunque sigue con medicación: toma anticoagulantes. No pudo dirigir por todo ese mes, en el que el equipo quedó a cargo del ayudante Bruno Ramos (hijo de Leonardo) y de Añón.

Doble vida

Diego Sena, jugador de Bella Vista. Foto: Leonardo Mainé.

Como casi todos sus colegas de la divisional, Sena necesita trabajar. Él lo hace en la construcción, generalmente en la tarde. “Tengo libertad para coordinar horarios porque lo primordial es el fútbol. Hay que laburar porque monetariamente no da”, explica.

“Físicamente llego con lo justo, son dos profesiones exigentes para el cuerpo pero la voluntad le gana a todo”, dice el jugador.

Ahora, con el ascenso, sueña con firmar un contrato lo suficientemente bueno como para poder dedicarse únicamente a jugar al fútbol.

“C” fue

Leandro Tacón, presidente de Bella Vista. Foto: Leonardo Mainé.

El club papal deja en el pasado una divisional particular, con 29 equipos y dos ascensos. Aunque en los papeles es amateur, hay muchas instituciones que actúan muy parecido al profesionalismo. “Bella Vista debe ser el noveno o décimo presupuesto más alto”, afirma Tacón.

Para este año la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) subvencionó la competencia, por lo que los clubes no se hicieron cargo de los costos. Tampoco hay ingresos.

Mantener la estructura de una institución no es barato. “Además, la Asociación dejó de asumir los déficits en formativas, por lo que presentar las cinco categorías en la A, donde estamos compitiendo, nos sale cerca de ocho mil dólares mensuales”, dice Tacón.

Bella Vista cuenta con algo más de 300 socios, cifra que aumentó en los últimos meses. “Cumplimos el objetivo deportivo pero los problemas no se resolvieron”, dice casi resignado el joven mandamás.

Los del Prado arrastran deudas de más de 20 años de antigüedad, cuando la institución comenzó a desmoronarse de manera silenciosa. Hoy por hoy Bella Vista debe cerca de 3 millones de dólares y lleva 15 carnavales sin poder vender un jugador por un monto considerable.

El futuro

Desde que volvió a competir a nivel AUF en mayores, es la tercera vez que el papal regresa al profesionalismo. En las dos anteriores (2019 y 2023) se mantuvo apenas una temporada en la B. No quieren que eso suceda. “No podemos comprometer el futuro del club”, dice Tacón.

Para Añón “el club está más ordenado que la última vez que ascendió, es autosustentable”. El presidente apuesta a “mantener la estructura deportiva” para asegurar, al menos, mantenerse en esa categoría. Aunque sueña: “¿Por qué no pelear por un ascenso?”.

La transformación en un club 100% profesional implica mayores ingresos; también un gasto más elevado. En un fútbol dividido entre Sociedades Anónimas y Asociaciones Civiles, desde Bella Vista se apuesta a mantenerse como un club social y capaz de mantenerse con recursos propios.

“Apostar a la infraestructura y a las formativas, que es donde está el mayor activo del club”, dice Añón. Y Tacón agrega: “vamos a invertir para cambiar el césped del Nasazzi”.

En una divisional con mayor visibilidad, Bella Vista se sabe una buena vidriera para el fútbol local. “No queremos hacer locuras pero es hora de sentar las bases y mantenernos varios años en el profesionalismo”, se ilusionan. Porque, al fin y al cabo, todos quieren cumplir con un mandato histórico: “volver a Primera, que es donde siempre tenemos que estar”.

Goles Divinos

En una maniobra que el destino dejó en jaque al ateísmo, Bella Vista, el club que adoptó sus colores por la bandera del Vaticano, ascendió unos días antes de la llegada del papa León XIV a Uruguay. Todo esto sucedió, además, en el año en el que se hizo famoso un señor por relatar vestido del sumo pontífice.

“Lo primero que quiero aclarar es que no es una tomada de pelo”, se ataja Gustavo Canaveri, quien se reconoce como católico. “Es una locura que hago para divertirme. Si no la hago a mis 68 años, ¿cuándo?”, le pregunta a Ovación.

Gustavo Canaveri, el relator partidario de Bella Vista. Foto: Gentileza.

Nació en San José, donde relataba “partidos de futbolito y picados entre amigos” y a los 12 años se fue a vivir a Montevideo. Se instaló en el Prado. “El barrio de la alegría, como decía Quique Yanuzzi”, describe. Llegó a la capital siendo hincha de Bella Vista a instancias de un exjugador del club, Roberto Hornes: “era como un padrino para mí”, cuenta Gustavo.

En Montevideo el amor papal se intensificó y, aunque lo conocían todos en el club, era un hincha anónimo para el mundo del fútbol. Hasta que Gastón Cairo, un amigo, tuvo una idea: “Ya que la transmisión sale por YouTube, ¿por qué no te vestís de papa?”, le preguntó. La respuesta fue clara: “Y bueno…”.

Gustavo se convirtió en relator partidario a fines de la temporada 2025 y sus comienzos coincidieron con una buena racha de Bella Vista. “Soy el papa que trae suerte”, dijo, aunque en ese momento trabajaba de civil.

Su comentarista fijo es Matías, su hijo, pero cada vez que puede lleva a alguna exgloria del club. Han pasado por la cabina Álvaro Gutiérrez, Juan Alberto Acosta o Julio Morales. “Cada 23 de diciembre me invitan a la cena los campeones del 90”, cuenta orgulloso.

A este papa criollo el traje se lo hizo una vecina y otra le confeccionó el gorro. No le importa pasar calor ni vergüenza; asegura que va a llevar los partidos por el canal “Garra y Calidad” vestido así por mucho tiempo más.

Cuando no juega Bella Vista maneja un taxi, oficio que adquirió hace poco más de un mes. Vive en Pajas Blancas.

Bella Vista le entregó a Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo, una camiseta con el nombre de León XIV. “No sé si llegó a él, vamos a decir que sí”, bromea Tacón, el presidente. Gustavo, por su parte, tenía acceso al campo del Estadio Centenario y soñó durante muchos días con encontrarse con su colega.

No pudo concretarse; tenía que trabajar. No siempre los tiempos de Dios son perfectos.