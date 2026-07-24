Así quedó el calendario del fútbol uruguayo tras el paro de la Mutual: Clausura, Copa AUF y finales

El paro que decretó la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales (MUFP) por los incidentes en el Complejo Rentistas interrumpió la temporada del fútbol uruguayo cuando recién se estaba reanudando, y le robó una una semana al calendario del segundo semestre.

En ese sentido, la definición del Torneo Intermedio sufrió un solo cambio y es que la final se va a jugar entre semana y tres días después de la fecha original: el miércoles 5 de agosto en lugar del domingo 2, como estaba previsto.

Y en consecuencia se postergó al menos una semana el inicio de la Copa AUF Uruguay una semana: para el miércoles 12 con la primera fecha de las seis series de cuatro clubes que dividirán a los 24 equipos profesionales participantes (los 16 de Primera más los ocho mejores de la Segunda División Profesional).

Según señaló José Ramos (presidente de la Mesa Ejecutiva de la copa) a Ovación, todavía no hay comunicación oficial sobre una hipotética baja de los equipos del interior (iban a ser 10 clubes de OFI), por lo tanto, el formato de disputa original se mantiene tal cual.

El problema son las fechas disponibles por la coincidencia con los torneos internacionales en los que aún hay equipos con vida. Es decir, la Copa Sudamericana, donde Nacional tiene un pie afuera: con un 0-3 que remontar para llegar al cruce con Montevideo City Torque, ya en octavos.

“La Copa Uruguay es un poco la Cenicienta y está siempre a la expectativa de las hermanas mayores”, explicó Ramos en el sentido de que, si las fechas apremian, el formato de disputa se irá ajustando “semana a semana”.

Por otra parte, el cronograma del Torneo Clausura se mantiene tal cual estaba fijado: empieza el fin de semana del 8 y 9 de agosto, y termina el 14 y 15 de noviembre. En principio, todas las fechas se juegan los fines de semana.

Por lo pronto, la definición de la Liga AUF Uruguaya empezaría el fin de semana del 21 y 22 de noviembre, y los dos siguientes. Podrían ser tres finales: una por la Anual y dos por el título. El martes 8 de diciembre empieza el período de licencia de los futbolistas.