Riquelme sobre Cavani tras su salida de Boca: "Me ha dado mucho placer verlo jugar, fue un orgullo tenerlo acá"

Juan Román Riquelme habló por primera vez públicamente sobre la salida de Edinson Cavani de Boca Juniors y dejó un mensaje cargado de reconocimiento hacia el delantero uruguayo, que semanas atrás rescindió su contrato y puso punto final a su etapa en el club argentino.

El presidente xeneize aseguró que la partida del salteño le generó tristeza, pero dejó en claro que su valoración sobre el paso del atacante no cambió pese a que las lesiones marcaron gran parte de su estadía.

"Fue un orgullo tener a Cavani con nosotros", expresó Riquelme al referirse al exfutbolista de la selección uruguaya, una de las grandes incorporaciones que concretó su dirigencia en 2023.

El máximo dirigente de Boca lamentó especialmente que el Matador no pudiera tener la continuidad deseada por los reiterados problemas físicos que sufrió durante sus tres temporadas en el club.

"Es una pena que no lo pudimos disfrutar mucho más", afirmó Román, en alusión a las lesiones que condicionaron al atacante de 39 años y que terminaron siendo determinantes para su salida anticipada de la institución.

El respaldo que siempre le dio Riquelme

Las palabras del presidente mantienen la misma línea que sostuvo durante los meses más complicados del uruguayo. A comienzos de 2026, cuando Cavani atravesaba una sequía goleadora y varias molestias físicas, Riquelme lo había defendido públicamente e incluso lo comparó con Martín Palermo.

En aquella oportunidad pidió paciencia con el delantero y recordó que incluso los máximos ídolos del club atravesaron momentos adversos antes de convertirse en leyendas de Boca.

🗣️ #Riquelme sobre la salida de Edinson CAVANI: "Que haya vestido la camiseta de Boca para mi fue una satisfacción muy grande.



Una pena que no lo pudimos tener con unos años menos o con menos lesiones. Lo hubiese querido tener mucho más. Fue un orgullo haberlo tenido acá"



📹… pic.twitter.com/I9pepGXu6z — Boca Juniors - La Número 12 (@lanumero12comar) July 22, 2026

Un ciclo marcado por las lesiones

Cavani llegó a Boca a mediados de 2023 para cumplir uno de los grandes deseos de su carrera. Si bien dejó actuaciones destacadas y goles importantes, nunca logró sostener una regularidad debido a las constantes lesiones musculares.

Tras la llegada de Rodolfo Arruabarrena al banco xeneize, el entrenador le comunicó que no sería prioridad en su proyecto y ambas partes acordaron la rescisión del vínculo, que originalmente vencía en diciembre de 2026.

En su despedida, el uruguayo aseguró que nunca se arrepentirá de haber elegido Boca, agradeció el cariño de los hinchas y confesó que lamentaba no haber podido dejar la huella que imaginó cuando arribó a La Bombonera.