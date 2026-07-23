De Arrascaeta volvió a jugar con Flamengo tres meses después de la lesión que lo dejó afuera del Mundial 2026

La larga espera terminó para Giorgian De Arrascaeta. Después de casi tres meses sin disputar un partido oficial debido a una lesión muscular sufrida en la preparación de Uruguay para el Mundial 2026, el volante volvió a vestir la camiseta de Flamengo y sumó sus primeros minutos en el triunfo 4 a 0 sobre Chapecoense por el Brasileirao.

El regreso del uruguayo era una de las noticias más esperadas por los hinchas del Mengao. Filipe Luís decidió llevarlo con cautela y lo hizo ingresar en el complemento, permitiéndole volver a competir tras un prolongado proceso de recuperación. El mediocampista respondió sin inconvenientes físicos y completó con normalidad su vuelta a las canchas.

La última vez que De Arrascaeta había jugado con Flamengo fue antes del Mundial. Luego de recuperarse de una fractura de clavícula sufrida en la Copa Libertadores, sufrió un desgarro durante un entrenamiento con la selección uruguaya, lesión que terminó dejándolo fuera de toda la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Durante el torneo permaneció junto al plantel de Marcelo Bielsa con la esperanza de recuperarse, pero nunca logró estar al ciento por ciento y no disputó un solo minuto con la Celeste. Tras la eliminación de Uruguay regresó a Río de Janeiro para completar la última etapa de su rehabilitación.

Su retorno representa una excelente noticia para Flamengo, que recupera a uno de sus máximos referentes de cara a la segunda mitad de la temporada.

Como é bom te ver de volta aos gramados, meu 🔟!



Depois de quase três meses, Arrascaeta volta a campo com o Manto Sagrado.



Vamos juntos, Arrasca! 🔴⚫ pic.twitter.com/kstED8k1dE — Flamengo (@Flamengo) July 23, 2026

Antes de lesionarse, De Arrascaeta atravesaba un gran momento: este año alcanzó los 100 goles con la camiseta rojinegra y se convirtió en el extranjero con más partidos en la historia del club, consolidando aún más su lugar entre los grandes ídolos recientes de la institución.

Ahora, con el alta competitiva y sus primeros minutos nuevamente en cancha, el objetivo del cuerpo técnico será que el uruguayo recupere ritmo de juego para volver a ser una pieza determinante en la lucha de Flamengo por el Brasileirao y la Copa Libertadores.