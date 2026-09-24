Stockolmo fue sancionado con la quita de un punto por la denuncia de agresión a Alejandra Godoy

Stockolmo fue sancionado por el Tribunal de Penas de la Federación Uruguaya de Basketball (FUBB), luego de ser denunciado por una agresión contra Alejandra Godoy en el primer partido de los cuartos de final ante Sayago.

El hecho se había dado en la retirada de los jueces hacia el vestuario. En la cancha ubicada en Camino Castro, los árbitros deben recorrer una escalera lateral a las tribunas para ingresar hacia su espacio designado y ahí es cuando ocurrió el hecho.

Como adelantó Ovación en aquel entonces, el azul se exponía a una quita de puntos que se efectuará en la Liga de Ascenso que viene, donde la "S" comenzará el torneo con un punto menos.

Stockolmo identificó a la agresora que ingresó a lista negra, pero aún así fue sancionado por el el artículo 114 del Código Disciplinario Deportivo (agresión) de la FUBB, que establece que "la institución cuya afición fuera responsabilizada por agresión, cuando la misma se produzca contra los integrantes del equipo arbitral o comisionados técnicos, integrantes de la mesa de control, dirigentes de la FUBB o de las instituciones federadas, funcionarios públicos o privados afectados a la seguridad de los partidos, jugadores, entrenadores y asistentes de equipo o la afición adversaria, será sancionada con pena de multa de 8.000 a 40.000 U.I y la pérdida de dos a seis puntos".

Pero el azul se amparó en el último punto del código para reducir la sanción que señala que "cuando las conductas agresivas carezcan de potencialidad de causar lesión, como, por ejemplo: tocar, empujar o sujetar momentáneamente, podrá ser abatida en el 50% de la pena mínima conforme a las circunstancias particulares del caso".

Aquella noche y como indica el protocolo, Godoy también hizo la denuncia ante la comisaría por la agresión sufrida.

Días después de la denuncia Stockolmo terminó perdiendo la serie ante Sayago finalizando su participación en el torneo.