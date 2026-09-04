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El País Ovación Basquetbol

Se denunció a la parcialidad de Stockolmo por agredir a la jueza Alejandra Godoy tras la derrota ante Sayago

Mientras los jueces se retiraban hacia el vestuario la segunda árbitra del partido estampó en el formulario que recibió un manotazo en la espalda, por lo que ahora el caso pasará a Tribunales.

El País
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03/09/2026, 23:04
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Alejandra Godoy en un partido entre Goes y Larre Borges
Alejandra Godoy en un partido entre Goes y Larre Borges.
Foto: Archivo El País.

Stockolmo recibió una dura denuncia por parte de la terna arbitral, luego de la derrota frente a Sayago en el primer partido de los cuartos de final de la Liga de Ascenso. La segunda árbitra del partido estampó en el formulario que recibió un manotazo, por lo que ahora el caso continuará en el Tribunal de Penas.

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Según relataron fuentes presentes a Ovación el hecho se dio en la retirada de los jueces hacia el vestuario. En la cancha ubicada en Camino Castro, los árbitros deben recorrer una escalera lateral a las tribunas para ingresar hacia su espacio designado y ahí es cuando habría ocurrido el hecho.

Recordar que por denuncia a parcialidades no aplica el régimen de urgencia por lo que el campeonato podría seguir su normal desarrollo, pero sí el azul se expone a una quita de puntos que en caso de ser efectiva irá para el campeonato que viene.

El Código 114 del Código Disciplinario Deportivo (agresión) de la Federación Uruguaya de Basketball (FUBB) establece que La institución cuya afición fuera responsabilizada por agresión, cuando la misma se produzca contra los integrantes del equipo arbitral o comisionados técnicos, integrantes de la mesa de control, dirigentes de la FUBB o de las instituciones federadas, funcionarios públicos o privados afectados a la seguridad de los partidos, jugadores, entrenadores y asistentes de equipo o la afición adversaria, será sancionada con pena de multa de 8.000 a 40.000 U.I y la pérdida de dos a seis puntos. Adicionalmente, se podrá imponer la obligación de celebrar los partidos a puertas cerradas o sin afición local de uno a doce partidos". A su vez hay un apartado que indica que "Cuando las conductas agresivas carezcan de potencialidad de causar lesión, como, por ejemplo: tocar, empujar o sujetar momentáneamente, podrá ser abatida en el 50% de la pena mínima conforme a las circunstancias particulares del caso".

Como indica el protocolo, Godoy también hizo la denuncia ante la comisaría por la agresión sufrida.

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